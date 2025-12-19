ไทย-ญี่ปุ่น ยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคง

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยถึงการหารือกับนายโคอิซูมิ ชินจิโร (Koizumi Shinjiro) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่น ในระหว่างเดินทางเยือนญี่ปุ่น ว่า รัฐมนตรีกลาโหมของญี่ปุ่นสนใจที่จะมีความร่วมมือด้านกลาโหมกับไทยมากขึ้น เพราะปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นยกระดับมาเป็นสถานะสูงสุด คือความเป็นหุ้นส่วนที่ครอบคลุมทุกมิติ และนอกจากความร่วมมือเรื่องการค้าการลงทุนแล้ว อีกมิติที่สําคัญคือเรื่องของความมั่นคง และทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าขณะนี้สถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคและระหว่างประเทศมีความท้าทาย เกิดการแข่งขันภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างมหาอํานาจ เรื่องของสถานการณ์ที่ยังน่าเป็นห่วงในทะเลจีนใต้ เรื่องของช่องแคบไต้หวัน สถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลี เป็นเรื่องที่เรามีความห่วงใย ไทยกับญี่ปุ่นน่าจะมีความสัมพันธ์กันใกล้ชิดยิ่งขึ้นในเรื่องของการส่งเสริมสันติภาพ ความมั่นคงในภูมิภาค โดยจุดเริ่มต้นที่ดีคือจะต้องให้มีการพูดคุยกันบ่อยขึ้นในระดับสูง เพื่อจะได้รู้ว่าเรามีมุมมองอย่างไร มีความเป็นห่วงเรื่องอะไร และมีสิ่งใดที่จะสามารถร่วมมือกันได้บ้าง ซึ่งปัจจุบันมีการพูดคุยเรื่องความมั่นคงในระดับอธิบดี จึงอยากยกระดับ หากเป็นไปได้ ควรเป็นระดับรัฐมนตรี โดยรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีกลาโหมของทั้งสองฝ่ายมานั่งพูดคุยกัน ในประเด็นที่เกี่ยวกับความมั่นคงในภูมิภาคและความมั่นคงระหว่างประเทศ
ส่วนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา นายสีหศักดิ์ กล่าวว่ารัฐมนตรีกลาโหมของญี่ปุ่นไม่ได้สอบถามเรื่องนี้ เนื่องจากตนได้พูดคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นไปแล้ว เชื่อว่าคงได้อ่านบันทึกการหารือของตนกับรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นไปแล้วด้วย