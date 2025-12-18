“อนุทิน” ลงพื้นที่ให้กำลังใจประชาชนกลุ่มเปราะบางในศูนย์พักพิงชั่วคราวจันทบุรี

จันทบุรี - “อนุทิน” ลงพื้นที่ให้กำลังใจประชาชนกลุ่มเปราะบางที่พักอาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว จ.จันทบุรี ท่ามกลางการต้อนรับที่อบอุ่น ยันหน่วยงานด้านความมั่นคง ยังอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจเพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยอย่างเต็มที่
วันนี้ ( 18 ธ.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รักษาการนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย พร้อมภรรยา ได้เดินทางลงพื้นที่ จ.จันทบุรี เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนกลุ่มเปราะบางที่อพยพมาจาก อ.เมืองจันทบุรี และพื้นที่ชายแดนใน อ.โป่งน้ำร้อน และ อ.สอยดาว เข้าพักอาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมปลัดกระทรวงมหาดไทย และข้าราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ
โดยศูนย์พักพิงแห่งนี้มีทั้งกลุ่มผู้ป่วย ผู้ป่วยติดเตียง รวมถึงเด็กและเยาวชน เข้าพักอาศัย ซึ่งรักษาการนายกรัฐมนตรี ได้เข้าพูดคุยสอบถามสารทุกข์สุขดิบ พร้อมแสดงความห่วงใยต่อความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างใกล้ชิดและยังได้เผยถึงสถานการณ์ความมั่นคงตามแนวชายแดนในขณะนี้ ว่า ภาครัฐและหน่วยงานด้านความมั่นคง ยังอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจเพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยอย่างเต็มที่ ควบคู่ไปกับการดูแลความปลอดภัยของประชาชน
พร้อมระบุว่าการเดินทางมาในครั้งนี้ เพื่อแวะเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยที่ได้อพยพออกมาจากพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งหากพักอาศัยอยู่ในบ้านเดิมอาจมีความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไม่สงบ แต่การเข้ามาพักในศูนย์พักพิงชั่วคราวแห่งนี้ จะได้รับความปลอดภัยและการดูแลอย่างเหมาะสม