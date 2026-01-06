เขย่าวงการยุติธรรม! เปิดภาพคลิป ทองคำ 246 บาทใส่กระเป๋าผ้าสีชมพู ติดสินบน ป.ป.ช. โยง “บิ๊กโจ๊ก”

6 มกราคม 2569 รายงานข่าวระบุว่า โลกออนไลน์เกิดแรงสั่นสะเทือนอีกระลอก หลังเฟสบุ๊ก “น้อง-ธัญญารัตน์ ถาม่อย” โพสต์ภาพพร้อมข้อความรายละเอียดกรณีตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยคลิปวิดีโอและหลักฐานหลายชุดที่อ้างถึงการนำทองคำแท่งน้ำหนักรวม 246 บาท ใส่กระเป๋าผ้าสีชมพูไปมอบให้กรรมการรายหนึ่งของ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อแลกกับการวิ่งเต้นคดี โดยระบุว่าผู้สั่งการให้นำทองไปมอบคือ “บิ๊กโจ๊ก” ทั้งนี้คลิปดังกล่าวถูกบันทึกในพื้นที่ลานจอดรถของสมาคมชาวปักษ์ใต้ และมีรายละเอียดเชิงประจักษ์ตั้งแต่ขั้นตอนการนำทองใส่กระเป๋า ลักษณะตำหนิของทองคำ ทะเบียนรถยนต์ประจำตำแหน่งของกรรมการ ป.ป.ช. ภาพคนขับรถและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำตัว ไปจนถึงคลิปเสียงการโทรศัพท์สั่งการระหว่างผู้เกี่ยวข้องหลายช่วงเวลา ซึ่งระบุว่ามีการบันทึกไว้หลายคลิป
แหล่งข่าวด้านการสืบสวนให้ข้อมูลว่า ลักษณะการรวบรวมพยานหลักฐานสะท้อนวิธีทำงานเชิงระบบของตำรวจชุดสืบสวน ที่วางแผนเก็บข้อมูลล่วงหน้าอย่างรอบด้าน เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงพฤติการณ์ บุคคล และคำสั่งการได้เป็นทอดๆ โดยไม่พึ่งพาเพียงพยานบุคคลฝ่ายเดียว ขณะเดียวกันกระแสสังคมในช่องแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ดังกล่าวยังตั้งคำถามต่อไปว่า พฤติการณ์ในลักษณะเดียวกันอาจมีมากกว่าหนึ่งกรณี และหากเป็นการให้สินบนจริง ควรดำเนินคดีอย่างเท่าเทียมทั้งผู้ให้และผู้รับ
ความคิดเห็นจำนวนหนึ่งสะท้อนความกังวลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรอิสระและกระบวนการยุติธรรม พร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา ไม่เลือกปฏิบัติ และขยายผลไปถึงบุคคลอื่นที่อาจเกี่ยวข้อง ขณะที่บางส่วนมองว่าเหตุการณ์นี้อาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนผ่านในวงการตำรวจ หากการสอบสวนดำเนินไปอย่างโปร่งใสและยึดพยานหลักฐานเป็นศูนย์กลาง ทั้งนี้ความคืบหน้าทางคดีและการชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางแรงกดดันจากสังคมที่ต้องการคำตอบชัดเจนต่อข้อกล่าวหาระดับสั่นสะเทือนระบบ