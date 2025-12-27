ตร. ลุยค้นเครือข่าย "บิ๊กโจ๊ก" เพิ่ม 3 จุด ผงะ!เจอทองแท่งอื้อ อายัดคอมฯ-มือถือมาตรวจสอบ

ตร. ลุยหาหลักฐานเครือข่าย "บิ๊กโจ๊ก"ติดสินบนเพิ่มเติมอีก 3 จุดอายัดคอมฯ -มือถือ มาตรวจสอบข้อมูลภายในอย่างละเอียด ผงะ!เจอทองแท่งซุกบ้านพักอดีตบิ๊ก ป.ป.ช.อื้อ
วันนี้ (27 ธ.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดีพล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล อดีต รอง ผบ.ตร. และ พวก รวม 6 คน หลังเชื่อว่ามีการจ่ายสินบนเป็นทองคำแท่งน้ำหนักรวม 246 บาท เพื่อวิ่งเต้นช่วยเหลือคดีของ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาไต่สวนความผิดของ ป.ป.ช. ประกอบด้วย ตำรวจ บช.สอท. ตำรวจ บก.สส.บชน. ตำรวจ บก.ปปป. และ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กระจายกำลังนำหมายค้นศาลอาญาเข้าตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 3 จุด เพื่อสืบหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม
โดยจุดแรกที่เข้าตรวจค้นในวันนี้เป็นบ้านพักเลขที่ 99/84 หมู่บ้านศุภาลัย มณฑลา ถ.พุทธมณฑล สาย 1 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน ซึ่งเป็นบ้านพักของ นายชัชวาล เดชาโรจนภัทท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสังคมออนไลน์ หลังพบว่า นายชัชวาล คือ หนึ่งในกลุ่มคนสนิทของ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ คอยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางสื่อสังคมออนไลน์ และ ควบคุมการตัดต่อ ตกแต่งคลิปต่าง ๆ ที่ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ เคยถ่ายเก็บไว้เพื่อแบล็กเมลคู่กรณี ก่อนนำไปแจกจ่ายให้กับทีมงานที่ดำเนินปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร หรือ ไอโอ รวมถึง เพจเฟซบุ๊กต่าง ๆ โพสต์เผยแพร่ข้อมูลเพื่อดิสเครดิตกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์
ส่วนจุดที่สองเข้าตรวจค้นบ้านพักเลขที่ 99 ม.1 บางระมาด ตลิ่งชัน กทม. ซึ่งเป็นบ้านพักของ นายสมบัติ ธรธรรม อดีตอนุกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิของ ป.ป.ช. หนึ่งในผู้ถูกกล่าวหา และเป็นคนที่คอยทำหน้าที่ประสานงานเดินเรื่องวิ่งเต้นคดีให้กับ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์
ขณะที่ จุดที่สามเป็นออฟฟิศสำนักงานภายในอาคารสำนักงานรัชดา วัน เลขที่ 547 ชั้น 12 ถ.รัชดาภิเษก จันทรเกษม จตุจักร เนื่องจากสถานที่ดังกล่าว มักถูก พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ใช้เป็นวอร์รูมนัดประชุมวางแผนการต่าง ๆ รวมถึงประชุมหารือข้อกฎหมายในการต่อสู้คดี อีกทั้งสถานที่ดังกล่าวยังเป็นสถานที่ในการส่งมอบทองคำแท่ง ที่จะนำไปใช้ติดสินบนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ ป.ป.ช. อีกด้วย
อย่างไรก็ตามการเข้าตรวจค้นสถานที่ทั้ง 3 แห่ง ในวันนี้เป็นการเข้าตรวจค้นซ้ำครั้งที่ 2 หลังจากมีการเข้าตรวจค้นไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวานนี้ โดยจุดประสงค์หลักในการเข้าตรวจค้นอีกครั้งในวันนี้ก็เพื่อทำการตรวจยึดเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ มือถือ อุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ มาทำการตรวจสอบข้อมูลภายในอย่างละเอียด
รายงานข่าวแจ้งอีกว่า อย่างไรก็ตามในส่วนของผลการตรวจค้นเป้าหมายต่าง ๆทั้ง 8 จุด เมื่อวานที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดพยานหลักฐานสำคัญได้หลายรายการ โดยเฉพาะทองคำแท่งจำนวนมากที่ตำรวจพบภายในบ้านพักของ นายสมบัติ ธรธรรม อดีตอนุกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิของ ป.ป.ช. หนึ่งในผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบที่ไปที่มาว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดครั้งนี้ด้วยหรือไม่ต่อไป