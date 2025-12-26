"บิ๊กโจ๊ก" ปฏิเสธติดสินบนทองคำแท่ง 246 บาท ให้ ป.ป.ช.ช่วยล้มคดี

"บิ๊กโจ๊ก" โร่พบ ตำรวจ ปปป. รับทราบข้อหา ม.157 ปฏิเสธติดสินบนทองคำแท่ง 246 บาท ให้ ป.ป.ช.ช่วยล้มคดี
วันนี้ (26 ธ.ค.) ที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.)เมื่อเวลา 20.30 น. พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล หรือ บิ๊กโจ๊ก อดีต รอง ผบ.ตร. ได้เดินทางมายังบก.ปปป. เพื่อรับทราบข้อหา "เป็นเจ้าหนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157, ร่วมกันเป็นผู้ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงานในตำแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ ผู้ว่าคดีหรือพนักงานสอบสวนเพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการหรือประวิงการกระทำใดอันมิชอบด้วยหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 167 และ พ.ร.ป. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ตามมาตรา 176 ร่วมกันให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงานของรัฐ เพื่อจงใจให้กระทำการไม่กระทำการหรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ ในลักษณะเป็นตัวการร่วมกันกระทำความผิดโดยการแบ่งหน้าที่กันทำ"
ทั้งนี้กรณีดังกล่าวพล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. ได้สั่งการให้คณะทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เข้าตรวจค้นบ้านพัก อาคารสำนักงาน และอาคารที่มีความเกี่ยวข้องกับ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ อดีต รอง ผบ.ตร. รวม 11 จุด ในกรุงเทพฯ และ จ.สุราษฎร์ธานี กรณีถูกแจ้งความดำเนินคดีนำทองแท่ง 246 บาท ติดสินบนเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ให้ช่วยล้มคดี
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัวพล.ต.อ.สุรเชชษฐ์เข้าห้องประชุม ซึ่งเบื้องต้นเจ้าตัวยังไม่ยอมให้การกับพนักงานสอบสวน บก.ปปป. จนกระทั่งต่อมา พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. ได้เดินทางมาถึง พร้อมกับแสดงตัวว่าตนเองเป็นรองหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนในคดีนี้ ซึ่งแต่งตั้งโดยคำสั่งสำนักงานแห่งชาติ ทำให้ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ ยอมรับฟังตามขั้นตอน
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวว่า ได้แจ้งขั้นตอนกับ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ และเมื่อมาพบกับพนักงานสอบสวนแล้ว ก็จะแจ้งข้อกล่าวหาตามหลักฐานที่พนักงานสอบสวนมี ซึ่งในเบื้องต้น พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ แจ้งว่าจะขอให้การตามข้อเท็จจริง ประกอบกับให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา ซึ่งพนักงานสอบสวนจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป