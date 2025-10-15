“โจ๊ก” ยื่นหลักฐานเพิ่มให้ กมธ.ชุด "โรม" จ่อฟ้อง "บิ๊กต่าย" สัปดาห์หน้า

“บิ๊กโจ๊ก” ยื่นหลักฐานเพิ่มให้ กมธ.ความมั่นคงฯ สอบปมถูกสั่งออกจากราชการ จ่อฟ้อง ผบ.ตร. ม.157 สัปดาห์หน้า
วันนี้ (15 ต.ค. 68) ที่อาคารรัฐสภา พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้เข้ายื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมต่อคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทยฯ สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีนายรังสิมันต์ โรม เป็นประธาน การยื่นเอกสารครั้งนี้เพื่อประกอบการตรวจสอบกรณีที่ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในการสั่งให้ตนออกจากราชการ
พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ เปิดเผยว่า เอกสารที่นำมายื่นเพิ่มเติมในวันนี้ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับช่วงเวลาของการออกคำสั่งดังกล่าว เพื่อแสดงให้เห็นว่าในขณะนั้นตนยังไม่ถูกดำเนินคดีอาญา พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ให้เหตุผลว่า โดยปกติแล้วการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อข้าราชการตำรวจผู้นั้นถูกดำเนินคดีทางอาญาแล้วเท่านั้น ไม่สามารถตั้งขึ้นตามอำเภอใจได้ แม้ ผบ.ตร. จะมีอำนาจก็ตาม
สำหรับแนวทางการดำเนินการต่อไป พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ระบุว่า การใช้อำนาจโดยมิชอบถือเป็นความผิดตามกฎหมาย โดยนอกเหนือจากคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาที่ได้ฟ้องร้องไปแล้ว ในสัปดาห์หน้าตนเตรียมจะยื่นฟ้อง พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง