"โรม" ชี้ข้อมูล "โจ๊ก-อัจฉริยะ" สอดคล้องจ่อนำกมธ. ปูดพบเส้นเงินเข้าบัญชีม้า-บิ๊กตร.อื้อ เผยไม่ใช่แค่กธ.เอี่ยว

”รังสิมันต์“ ระบุข้อมูล "บิ๊กโจ๊ก" สอดคล้องกับ “อัจฉริยะ” เตรียมนำเข้าถก กมธ.ฯ สัปดาห์หน้า แย้มพบเส้นเงินเข้าบัญชีม้า-บัญชีตรงนายตำรวจใหญ่หลายราย แฉ มีนักการเมืองเกี่ยวข้องไม่ใช่แค่พรรคกล้าธรรม
วันนี้ (6พ.ย.) นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่าการประชุมกมธ.ฯวันนี้ มีการพิจารณาเรื่องที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.)ได้ไปกลั่นแกล้งพล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล อดีตรอง ผบ.ตร.
โดยเอาเรื่องการทุจริตการสอบ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำให้พล.อ.อ.สุรเชชษฐ์ กลับไปเป็นรองผบ.ตร.ไม่ได้ ซึ่งเป็นคนละเรื่องที่พล.อ.อ.สุรเชชษฐ์มายื่นข้อมูลให้กมธ.ฯวันนี้
นายรังสิมันต์ กล่าวต่อว่า เรื่องที่มายื่นเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับข้อมูลของนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงษ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ที่ให้มาก่อนหน้านี้ โดยพบว่ามีเส้นทางการเงินไหลไปยังบัญชีต่างๆค่อนข้างเยอะ ไหลไปยังบุคคล หลายบุคคล ถ้าข้อมูลนี้เป็นจริง ถือว่าองค์กรตำรวจมีความเน่าเฟะสูงสุด แต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรม โดยเบื้องต้นสัปดาห์หน้ากมธ.ฯจะนำเรื่องนี้เข้าพิจารณา ซึ่งไม่ได้เกี่ยวพันเฉพาะองค์กรตำรวจ แต่ยังมีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย และยังมีอดีต ผบ.ตร.รวมถึงเครือข่ายผู้ที่มีอิทธิพลในประเทศ ซึ่งต้องดูในรายละเอียดและเรียกเข้ามาชี้แจงในชั้นกมธ.ฯ
เมื่อถามถึงหลักฐานเส้นเงินพบว่ามีการไหลเข้าไปถึงอดีตผู้บัญชาการระดับสูงเพิ่มเติมอีกหรือไม่ นายรังสิมันต์ กล่าวว่า ข้อมูลเบื้องต้นจะเห็นชื่อบุคคล เช่นหน่วย PCT4 ที่เกี่ยวกับไซเบอร์ อาจจะถูกสงสัยในเรื่องของการเชื่อมโยงเส้นเงินดังกล่าว บางส่วนอาจจะเป็นบัญชีม้า ขณะที่บางส่วนอาจจะเข้าบัญชีโดยตรงเลย ซึ่งการเข้าบัญชีตรงแบบนี้ปฏิเสธการเชื่อมโยงได้ยาก
“ปกติจะเจอโจรผู้ร้ายที่มีชั้นเชิงหน่อย แต่อันนี้อาจจะเรียบง่าย เป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถทำงานได้ง่ายในการสอบข้อมูลที่ได้มาค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบที่จะสอบต่อ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเชื่อตรงนี้ทันที เราต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง”นายรังสิมันต์ กล่าว
เมื่อถามว่ายังมีนักการเมืองพรรคอื่น นอกจากพรรคกล้าธรรมที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับนักการเมืองช.ช้าง อีกหรือไม่ นายรังสิมันต์ กล่าวว่า ยังมีนักการเมืองพรรคอื่นด้วย ไม่ใช่แค่พรรคกล้าธรรมพรรคเดียว