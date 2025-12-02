"โจ๊ก" เดินหมากต่อ จี้ศาลปกครองถอนตัวพิจารณาคดี อ้างเป็นคู่กรณีโดนตนฟ้อง 157 พร้อมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประธาน ป.ป.ช.

”บิ๊กโจ๊ก“ ยื่นหนังสือถึงผู้บริหารศาลปกครอง จี้ถอนตัวจากการพิจารณาคดี หลังไปยื่นฟ้องเอาผิด ม.157 พร้อมยื่นศาล รธน.สอบประธาน ป.ป.ช. อ้างทำละเมิดรัฐธรรมนูญ
วันนี้(2 ธ.ค.) พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้ายื่นหนังสือถึงรองประธานศาลปกครองฯ 2 คนและประธานแผนกฯ 1 คน เพื่อขอให้ถอนตัวจากการพิจารณาคดีของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ ที่ได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองไว้ พร้อมกับขอให้เพิกถอนความเห็นทางคดีด้วย
พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ เปิดเผยว่า หลังจากที่เมื่อวานตนเองได้ไปยื่นฟ้องผู้บริหารศาลปกครองทั้ง 3 ท่าน ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และ มาตรา 172 เนื่องจากมีพฤติการณ์การจงใจกระทำการหรือใช้อำนาจในทางมิชอบอันเป็นการกลั่นแกล้งและกระทบสิทธิ์ของตนจากกรณีที่รองประธานศาลปกครองฯ มอบหมายให้ประธานแผนกคดีฯ เข้ามาพิจารณาคดีของตนเองที่ได้ร้องเรียนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไว้
ซึ่งตนทราบภายหลังว่าประธานแผนกคดีฯ ท่านนี้ได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่ม LINE ในทำนองเชิญชวนตุลาการมาให้กำลังใจ ประธานศาลปกครองฯ และประธานแผนกคดีฯ คนก่อนหน้านี้ ที่พิจารณาคดีของตนเองและปรากฏคลิปเสียงเข้าไปแทรกแซงการพิจารณาคดี และตนเองได้ไปยื่นฟ้องคดีไว้แล้ว
"แต่สุดท้ายประธานแผนกคดีฯ คนโพสต์ข้อความ ลงในกลุ่ม LINE ก็ได้รับมอบหมายจากรองประธานศาลปกครองฯ มาพิจารณาคดีของผม จึงเกรงจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะท่านมีพฤติกรรมที่มีลักษณะโน้มเอียง ทำให้ตนเอง รู้สึกว่าไม่มั่นใจ ไม่เชื่อมั่น ว่าจะได้รับความยุติธรรม วันนี้จึงทำหนังสือมายื่นถึงผู้บริหารศาลปกครองทั้ง 3 ท่านให้ทราบว่า ผมได้ยื่น ฟ้องทั้ง 3 ท่าน เป็นจำเลยในคดีอาญา จึงควรต้องถอนตัวจากการทำคดีของผม และขอให้เพิกถอนความเห็นทั้งหมดในทางคดีด้วย"
ขณะเดียวกัน พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ได้ไปยื่นหนังสือถึง ร้องเรียนให้ตรวจสอบ ประธาน ป.ป.ช.คนปัจจุบัน ต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้พิจารณากรณีกระทำละเมิดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ศาลดำเนินการตรวจสอบ หากพบว่ามีมูลว่าละเมิดกฎหมาย รัฐธรรมนูญจริงจะต้องมีบทลงโทษต่อไป