ป.จับบอสสแกมเมอร์อาเซี่ยนพร้อมสมุนรวม24 ราย หนีซุกไทยเตรียมข้ามไปกัมพูชา

กองปราบบุกรวบบอสสแกมเมอร์อาเซี่ยนพร้อมสมุนรวม 24 ราย หนีตายจากพม่าซุกบ้านพักหรูย่านสมุทรปราการ เตรียมข้ามไปทำงานฝั่งกัมพูชา
วันนี้ ( 31 ต.ค.) ที่ กองปราบปราม พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พร้อมด้วย พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป.พ.ต.ต.อดิศร อินทิยศ สว.กก.2 บก.ป. แถลงผลการจับกุมสมาชิกแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติ จำนวน 24 ราย แบ่งเป็นชาวฟิลิปปินส์ 21 ราย ชาวมาเลเซีย 1 ราย ชาวจีน 1 ราย และ ชาวสิงคโปร์ อีก 1 ราย โดยจับกุมผู้ต้องกลุ่มแรกจำนวน 22 คน ได้ที่ บ้านพักตากอากาศพูลวิลล่าหรูแห่งหนึ่งในพื้นที่รอยต่อจังหวัดสมุทรปราการ ก่อนขยายผลต่อเนื่องจับกุมผู้ต้องหากลุ่มที่สองอีก 2 ราย ได้ที่ โรงแรมฟูราม่าเอ็กคลูซีฟ ประตูน้ำ พาร์ค โฮเตล กทม.
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจาก ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ Anti Cyber Scam Center ได้สืบทราบข้อมูลว่า มีกลุ่มสแกมเมอร์ จากฝั่งประเทศเมียนมาพยายามหลบหนีเหตุการณ์ความไม่สงบออกนอกพื้นที่ ข้ามไปยังฝั่งประเทศกัมพูชา โดยใช้พื้นที่ประเทศไทยเป็นทางผ่าน หรือ จุดพักคอย จึงจัดกำลังลงพื้นที่สืบหาเบาะแส โดยการประสานข้อมูลร่วมกับตำรวจ ตม. กระทั่งทราบว่า ภายหลังกลุ่มสแกมเมอร์เหล่านี้หลบหนีเข้ามาในพื้นที่ชั้นในของไทยผ่านช่องทางธรรมชาติได้แล้วนั้น ได้มาเช่าบ้านพักตากอากาศหรือพูลวิลล่า ในพื้นที่รอยต่อ จ.สมุทรปราการ ใช้เป็นจุดพักคอย จึงนำกำลังเข้าตรวจสอบ ก่อนพบกลุ่มสแกมเมอร์ชาวฟิลิปปินส์ ซ่อนตัวอยู่ในบ้านพักหลังดังกล่าวจำนวน 22 ราย ตรวจสอบเบื้องต้นพบ เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต 2 ราย อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด หรือ overstay 16 ราย ส่วนที่เหลืออีก 3 รายไม่พบความผิด
พ.ต.ต.อดิศร กล่าวว่า จากการซักถามผู้ต้องหาชาวฟิลิปปินส์กลุ่มแรก ให้การรับว่า ทำงานเป็นสแกมเกอร์ อยู่ในเมืองเมียววดี ประเทศเมียนมา แต่ภายหลังมีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จึงพยายามหลบหนีเข้ามาในประเทศไทย โดยมีหัวหน้าหรือผู้จัดการเป็นผู้จัดการเรื่องการเดินทาง เช่าบ้านพักตากอากาศหรูให้เพื่อพักคอย ช่วงระหว่างวันที่ 27-31 ต.ค.68 ในราคาประมาณ 200,000 บาท เพื่อรอเดินทางต่อไปยังประเทศกัมพูชา
พ.ต.ต.อดิศร กล่าวเสริมว่า พร้อมกันนี้ผู้ต้องหากลุ่มแรกยังให้การซัดทอดว่า นอกเหนือจากกลุ่มของตนเองแล้วยังมี กลุ่มสแกมเมอร์ ระดับผู้จัดการ ที่มีระดับสูงกว่าพวกตนอีกกลุ่มหนึ่ง จำนวนประมาณ 7 คน เปิดห้องพักหลบซ่อนตัวอยู่ที่โรงแรมฟูราม่าเอ็กคลูซีฟ ประตูน้ำ พาร์ค โฮเตล จึงรุดนำกำลังเข้าตรวจสอบ ก่อนสามารถจับกุมเพิ่มเติมได้อีก 2 ราย คือ นายเชน ก๊ก ลูน อายุ 37 ปี ชาวมาเลเซีย และ น.ส.ลู ลิไซ อายุ 33 ปี ชาวจีน ส่วนที่เหลืออีก 5 รายสามารถหลบหนีไปได้ จากการสอบปากคำ นายเชน และ น.ส.ลู ทั้งสองให้การยอมรับว่าเป็นสมาชิกแก๊งสแกมเมอร์จริง โดยทำหน้าที่อยู่ในระดับผู้จัดการหรือเมเนเจอร์ อำนาจสั่งการรองลงมาจากระดับบอส ส่วนผู้ร่วมขบวนการ 5 คนที่หลบหนีไปได้ ก็อยู่ในระดับผู้จัดการเช่นเดียวกับตน ส่วนใหญ่เป็นมาเลเซีย
ขณะที่ พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับแก๊งสแกมเมอร์กลุ่มนี้ จากแนวทางสืบสวนทราบว่าเป็นกลุ่มของ นายลิน หรือ บอสลิน นายทุนชาวจีน มีบริษัทสแกมเมอร์อยู่ในเมืองเมียววดี ประเทศเมียนมา จำนวน 3 บริษัท ได้เป็นบริษัท DBL1, DBL2 และ DRS ส่วนแผนประทุษกรรมที่ใช้หลอกลวงเงินเหยื่อส่วนใหญ่จะเป็นการหลอกลวง โดยเหยื่อที่ตกเป็นเป้าหมายของแก๊งสแกมเมอร์กลุ่มนี้ส่วนใหญ่มุ่งเน้นหาคนที่ใช้หมายเลขโทรศัพท์ของประเทศสิงคโปร์เป็นหลัก ซึ่งหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเร่งทำการสืบสวนขยายผลต่อไป