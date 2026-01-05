"รองเต่า" ส่งสำนวนคดี "บิ๊กโจ๊ก"ติดสินบนให้ป.ป.ช.เชือด - ค้านกรรมการพัวพัน 1 รายร่วมสอบ

รอง ผบช.ก.ทำทีมส่งสำนวนคดี "บิ๊กโจ๊ก" ติดสินบนให้ป.ป.ช.พิจารณา เอาผิด พร้อมคัดค้านกรรมการ 1 ราย ร่วมสอบสวน เหตุพบความเชื่อมโยงทางคดี
วันนี้ (5 ม.ค.) ที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. พร้อมด้วยคณะพนักงานสอบสวน ได้นำสำนวนคดี พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล อดีต รอง ผบ.ตร. และพวกรวม 6 ราย ติดสินบนเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. เพื่อช่วยเหลือคดีพัวพันเว็บพนันออนไลน์เข้ายื่นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อดำเนินการกับกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ภายหลังจากการสืบสวนพบพฤติการณ์การให้สินบนเพื่อแลกเปลี่ยนกับการช่วยเหลือทางคดี
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ได้เปิดเผยก่อนเข้ายื่นหนังสือว่า การดำเนินการในวันนี้ประกอบด้วยการส่งมอบสำนวนคดี และการยื่นเรื่องเพื่อคัดค้านกรรมการ ป.ป.ช. จำนวน 1 ท่าน โดยขอให้ระงับการเข้าร่วมพิจารณาหรือสอบสวนในคดีนี้ เนื่องจากมีข้อเท็จจริงปรากฏว่ากรรมการท่านดังกล่าวอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังเตรียมดำเนินการยื่นหนังสือรายงานไปยังประธานวุฒิสภา (สว.) เพื่อให้รับทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของกรรมการ ป.ป.ช. รายดังกล่าวด้วย
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวถึงความคืบหน้าของคดีว่า ขณะนี้การสอบสวนดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วกว่าร้อยละ 90 และมั่นใจในน้ำหนักของพยานหลักฐานที่รวบรวมมาตั้งแต่ต้นว่าเพียงพอที่จะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้ โดยปัจจุบันได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 6 ราย ซึ่งมีทั้งผู้ที่เข้ารับทราบข้อกล่าวหาเรียบร้อยแล้วและผู้ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ