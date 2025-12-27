xs
อดีตบิ๊ก ป.ป.ช.เครือข่าย "โจ๊ก" ดอดมอบตัวกลางดึก เจ้าตัวปฏิเสธลั่น-เผยยึดทองแท่งในบ้าน 120 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



"รองเต่า" เผย อดีต บิ๊ก ป.ป.ช.เครือข่าย "บิ๊กโจ๊ก" ดอดมอบตัวตำรวจกลางดึก ด้านเจ้าตัวปฏิเสธข้อกล่าวหา เผยยึดทองแท่งในบ้าน 120 บาท และเอกสารอีกจำนวนมาก

วันนี้ (27 ธ.ค.) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผบช.ก. ในฐานะ รองหัวหน้าคณะชุดสืบสวนสอบสวนคดีพล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล หรือบิ๊กโจ๊ก อดีต รอง ผบ.ตร.ติดสินบน คณะกรรมการ ป.ป.ช.เป็นทองคำแท่ง 246 บาทว่า เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ชุดคณะทำงานได้ระดมกำลังตรวจค้นหาทรัพย์สิน รวมทั้งพยานหลักฐานเอกสารสำคัญต่าง ๆ ท้้งหมด 11 จุด ที่เชื่อมโยงกับคดีการติดสินบนกรรมการ ป.ป.ช จากการตรวจค้นสามารถตรวจยึดทองคำแท่งได้ประมาณ 120 บาท จากบ้าน นายสมบัติ ธรธรรม อดีตอนุกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิของ ป.ป.ช.รวมทั้งยึดเอกสารต่าง ๆ จำนวนมาก ในหลายสถานที่ จากนั้นจะนำมาตรวจสอบอีกครั้ง

พล.ต.ต.จรูญเกียรติกล่าวต่อว่า ส่วนตัวพล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ นั้น เมื่อคืนได้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมให้การปฏิเสธ หลังสอบสวนพิมพ์ลายนิ้วมือเสร็จ ได้เดินทางกลับไปเมื่อกลางดึกแล้ว นอกจากนี้ยีงมี นายสมบัติ ธรธรรม ผู้ถูกกล่าวหาอีกราย ได้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาเมื่อวานแล้วเช่นกัน

ด้าน พล.ต.ต.ประสงค์ เฉลิมพันธ์ ผบก.ปปป.กล่าวว่า สำหรับเรื่องการตรวจค้นเมื่อวานนี้ ขณะนี้กำลังให้พนักงานสอบสวน บก.ปปป. บันทึกรวบรวมรายละเอียดว่า ชุดคณะทำงานที่แต่งตั้งมาจาก ตร. นำของกลางที่ตรวจยึดได้ มีอะไรบ้างที่นำมามอบให้ แต่เท่าที่ได้รับรายงานพบว่ามีเอกสารจำนวนมาก รวมทั้งทองคำแท่งประมาณ 120 บาทด้วย

พล.ต.ต.ประสงค์ กล่าวต่อว่า ส่วนพล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ เมื่อวานนี้หลังแจ้งข้อกล่าวหาสอบปากคำพนักงานสอบสวนได้อนุญาตให้กลับได้ โดย พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ จะขอทำคำให้การส่งมาให้ในภายหลัง เช่นเดียวกับ นายสมบัติ ที่เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาเมื่อช่วงประมาณ 23.00 น.เมื่อวาน ก่อนจะถูกสอบปากคำพร้อมให้การปฏิเสธ ตำรวจได้ปล่อยตัวไปตอนตี 3 โดย นายสมบัติ จะส่งคำให้การในภายหลังเช่นกัน




