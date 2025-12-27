อดีตบิ๊ก ป.ป.ช.เครือข่าย "โจ๊ก" ดอดมอบตัวกลางดึก เจ้าตัวปฏิเสธลั่น-เผยยึดทองแท่งในบ้าน 120 บาท

"รองเต่า" เผย อดีต บิ๊ก ป.ป.ช.เครือข่าย "บิ๊กโจ๊ก" ดอดมอบตัวตำรวจกลางดึก ด้านเจ้าตัวปฏิเสธข้อกล่าวหา เผยยึดทองแท่งในบ้าน 120 บาท และเอกสารอีกจำนวนมาก
วันนี้ (27 ธ.ค.) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผบช.ก. ในฐานะ รองหัวหน้าคณะชุดสืบสวนสอบสวนคดีพล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล หรือบิ๊กโจ๊ก อดีต รอง ผบ.ตร.ติดสินบน คณะกรรมการ ป.ป.ช.เป็นทองคำแท่ง 246 บาทว่า เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ชุดคณะทำงานได้ระดมกำลังตรวจค้นหาทรัพย์สิน รวมทั้งพยานหลักฐานเอกสารสำคัญต่าง ๆ ท้้งหมด 11 จุด ที่เชื่อมโยงกับคดีการติดสินบนกรรมการ ป.ป.ช จากการตรวจค้นสามารถตรวจยึดทองคำแท่งได้ประมาณ 120 บาท จากบ้าน นายสมบัติ ธรธรรม อดีตอนุกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิของ ป.ป.ช.รวมทั้งยึดเอกสารต่าง ๆ จำนวนมาก ในหลายสถานที่ จากนั้นจะนำมาตรวจสอบอีกครั้ง
พล.ต.ต.จรูญเกียรติกล่าวต่อว่า ส่วนตัวพล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ นั้น เมื่อคืนได้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมให้การปฏิเสธ หลังสอบสวนพิมพ์ลายนิ้วมือเสร็จ ได้เดินทางกลับไปเมื่อกลางดึกแล้ว นอกจากนี้ยีงมี นายสมบัติ ธรธรรม ผู้ถูกกล่าวหาอีกราย ได้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาเมื่อวานแล้วเช่นกัน
ด้าน พล.ต.ต.ประสงค์ เฉลิมพันธ์ ผบก.ปปป.กล่าวว่า สำหรับเรื่องการตรวจค้นเมื่อวานนี้ ขณะนี้กำลังให้พนักงานสอบสวน บก.ปปป. บันทึกรวบรวมรายละเอียดว่า ชุดคณะทำงานที่แต่งตั้งมาจาก ตร. นำของกลางที่ตรวจยึดได้ มีอะไรบ้างที่นำมามอบให้ แต่เท่าที่ได้รับรายงานพบว่ามีเอกสารจำนวนมาก รวมทั้งทองคำแท่งประมาณ 120 บาทด้วย
พล.ต.ต.ประสงค์ กล่าวต่อว่า ส่วนพล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ เมื่อวานนี้หลังแจ้งข้อกล่าวหาสอบปากคำพนักงานสอบสวนได้อนุญาตให้กลับได้ โดย พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ จะขอทำคำให้การส่งมาให้ในภายหลัง เช่นเดียวกับ นายสมบัติ ที่เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาเมื่อช่วงประมาณ 23.00 น.เมื่อวาน ก่อนจะถูกสอบปากคำพร้อมให้การปฏิเสธ ตำรวจได้ปล่อยตัวไปตอนตี 3 โดย นายสมบัติ จะส่งคำให้การในภายหลังเช่นกัน