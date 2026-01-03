"รองเต่า" เผยใกล้สรุปสำนวน"บิ๊กโจ๊ก" ติดสินบนคดีเว็บพนันส่ง ป.ป.ช. พิจารณาเอาผิด

รอง ผบช.ก.เผยใกล้สรุปสำนวน "บิ๊กโจ๊ก" ติดสินบนคดีเว็บพนันส่ง ป.ป.ช. พิจารณามั่นใจหลักฐานเพียงพอเอาผิด อดีต รองผบ.ตร.พร้อมพวกได้
วันนี้ (3 ม.ค.) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. กล่าวถึงความคืบหน้าคดี พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์หักพาล หรือบิ๊กโจ๊ก อดีต รอง ผบ.ตร. ร่วมกับพวกติดสินบนเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. วิ่งเต้นช่วยเหลือคดีพัวพันเว็บพนันออนไลน์ว่า ขณะนี้สำนวนคดีมีความคืบหน้าไปมาก ใกล้จะแล้วเสร็จพร้อมส่งสำนวนให้กับทาง ป.ป.ช. พิจารณาในเร็ว ๆ นี้ได้ แต่ทั้งนี้ในส่วนของงานสืบสวนยังมีรายละเอียดพยานหลักฐานบางอย่างที่ต้องเร่งสืบหาเพิ่มเติม
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวต่อว่า ในส่วนของพนักงานสอบสวนยังคงมีบางประเด็นให้สอบเพิ่มเติม โดยเฉพาะการเรียกสอบพยานบุคคลที่เป็นประจักษ์พยานต่าง ๆ รวมไปถึงประเด็นอื่น ๆ อีกหลายประเด็น เนื่องจากคดีติดสินบนของพล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ นั้น ที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันต่อเนื่องกับคดีเว็บพนันออนไลน์เก่า ๆ ของเจ้าตัวหลายคดี จึงจำเป็นต้องดำเนินการด้วยความละเอียดและรอบครอบ ยึดพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงเป็นหลัก เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
"จนถึงขณะนี้ก็ยังมั่นใจว่า จากพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่ชุดคลี่คลายคดีมีอยู่ เชื่อว่า เพียงพอที่จะสามารถเอาผิดผู้กระทำผิดได้ โดยคาดว่าภายในช่วงสัปดาห์หน้าทุกอย่างจะมีความชัดเจนมากขึ้น"พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าว