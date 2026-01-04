ปปป.ส่งสำนวนคดี “บิ๊กโจ๊ก” ติดสินบนให้ป.ป.ช.พิจารณาพรุ่งนี้ (5 ม.ค.)

รอง ผบช.ก.เผยตำรวจ ปปป. เตรียมยื่น ป.ป.ช. พิจารณา สำนวนคดี “บิ๊กโจ๊ก” ติดสินบนพรุ่งนี้ (5 ม.ค.)
วันนี้ ( 4 ม.ค. ) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. กล่าวถึงความคืบหน้าคดี พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีต รอง ผบ.ตร. ติดสินบนเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. เพื่อช่วยเหลือคดีพังพันเว็บพนันออนไลน์ ว่า ในวันพรุ่งนี้ ทางพนักงานสอบสวน บก.ปปป. จะเดินทางไปยัง สำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อส่งมอบสำนวนคดีดังกล่าวให้กับทาง ป.ป.ช. พิจารณาภายใน 30 วัน ตามขั้นตอนกฎหมาย จากนั้น ทาง ป.ป.ช. ก็จะเป็นผู้พิจารณาว่าจะรับเรื่องไว้ดำเนินการเอง หรือ จะส่งกลับให้พนักงานสอบสวนของตำรวจดำเนินการต่อ