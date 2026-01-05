กองทัพอากาศชวนร่วมวันเด็ก 69 โชว์ศักยภาพอากาศยาน 22 แบบ ย้ำเข้มงดบินโดรน

5 มกราคม 2569 รายงานข่าวระบุว่า กองทัพอากาศได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2569 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 ตั้งแต่เวลา 07.00–15.00 น. โดยในส่วนกลางจะจัดกิจกรรมหลักที่ฝูงบิน 601 กองบิน 6 พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ และสนามบินเล็กกองทัพอากาศ ทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง ขณะที่ส่วนภูมิภาคจะกระจายการจัดงานในหลายพื้นที่ อาทิ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช จังหวัดสระบุรี โรงเรียนการบิน กำแพงแสน รวมถึงกองบินและหน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศในจังหวัดต่าง ๆ ยกเว้นบางกองบินตามที่กำหนด
.
ไฮไลต์สำคัญของพื้นที่ดอนเมืองคือการแสดงภาคการบิน หรือแอร์โชว์ ซึ่งกองทัพอากาศเตรียมนำอากาศยานหลากหลายแบบขึ้นทำการบินโชว์สมรรถนะ ทั้งการบินผ่านสนามบินและการบินปล่อยควันสี สร้างสีสันและความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ร่วมงาน พร้อมจัดแสดงยุทโธปกรณ์และอากาศยานรวม 22 แบบ ครอบคลุมตั้งแต่เครื่องบินฝึก เครื่องบินลำเลียง ไปจนถึงเครื่องบินขับไล่ อาทิ T-50, F-16 A/B, Gripen, F-5 E/F, Alpha Jet, T-6C, AT-6TH, C-130H รวมถึงเฮลิคอปเตอร์และอากาศยานสนับสนุนภารกิจด้านอื่น ๆ
.
นอกจากการแสดงทางอากาศแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมบนเวทีและกิจกรรมสำหรับครอบครัวอย่างครบครัน ทั้งการแสดงดนตรีจากวงดุริยางค์ทหารอากาศ การแสดงจากแขกรับเชิญ การเดินแบบของนักเรียนนายเรืออากาศและนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ การเล่นเกมแจกของรางวัล ตลอดจนนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ การแสดงสุนัขทหาร แฟนซีดริล โขน กระบี่กระบอง กลองสะบัดชัย และการแสดงดรัมซีด เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ควบคู่ความสนุกสนาน
.
ด้านการอำนวยความสะดวก กองทัพอากาศได้จัดรถโดยสารปรับอากาศรับส่งประชาชนจากจุดจอดรถไปยังพื้นที่จัดงานอย่างเป็นระบบ สำหรับผู้ที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวสามารถจอดรถได้ใน 4 จุดหลัก ได้แก่ อุทยานการบินกองทัพอากาศ รองรับประมาณ 400 คัน หอประชุมกานตรัตน์ 50 คัน หอประชุมกองทัพอากาศ ทองใหญ่ 300 คัน และบริเวณโรงเรียนจ่าอากาศอีก 300 คัน โดยมีรถรับส่งบริการเชื่อมต่อทุกจุดอย่างต่อเนื่อง
.
ขณะเดียวกัน กองทัพอากาศย้ำมาตรการด้านความปลอดภัย ขอความร่วมมือผู้ร่วมงานงดการบินโดรนเหนือพื้นที่จัดงานอย่างเด็ดขาด รวมถึงห้ามนำลูกโป่ง อาวุธ สิ่งของมีคม วัตถุไวไฟ และสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณงาน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมด้วยตนเอง ยังสามารถติดตามบรรยากาศและการถ่ายทอดสดกิจกรรมบางช่วงผ่านทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของกองทัพอากาศ ระหว่างเวลา 08.00–10.00 น.