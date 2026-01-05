รองโฆษกรัฐบาลชวนน้องๆ จองกระปุกออมสิน "จักรวาฬแห่งการออม" เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ วันนี้ - 8 ม.ค.

“อัยรินทร์” รองโฆษกรัฐบาลเชิญชวนน้อง ๆ ลงทะเบียนจองกระปุกออมสิน "จักรวาฬแห่งการออม" เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2569 เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 5 - 8 ม.ค. 69
นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2569 วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 ภาครัฐและภาคเอกชนต่างร่วมจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กอย่างคึกคัก โดยธนาคารออมสิน เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กทุก ๆ ปี ในปี 2569 นี้ ธนาคารออมสิน ได้จัดกิจกรรมภายใต้ “จักรวาฬแห่งการออม” ให้เด็กได้ร่วมผจญภัยในโลกใต้น้ำมหัศจรรย์กับปลาวาฬและผองเพื่อน ผ่านฐานกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่ผสานจินตนาการและความรู้ เพื่อจุดพลังการออมเงินและปลูกฝังหัวใจที่รักษ์ทะเล พร้อมจับมือกับหน่วยงานพันธมิตร ร่วมมอบความรู้ ความสนุก และของขวัญ อย่างคับคั่ง ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
พร้อมกันนี้ ธนาคารได้เปิดตัวกระปุกออมสินเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 “Save Money, Save Sea Life” ผลิตจากวัสดุขยะพลาสติกชายฝั่งทะเล ออกแบบในรูปทรงปลาวาฬ สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลไทย สะท้อนแนวคิดว่าการหยอดเหรียญทีละเล็กละน้อย ไม่เพียงสร้างอนาคตทางการเงิน แต่ยังช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย โดยการผลิตกระปุกออมสินในครั้งนี้มีส่วนช่วยลดขยะพลาสติกได้ถึง 18 ตัน สนับสนุนการปกป้องระบบนิเวศทางทะเล สอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2569 ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ว่า “รักชาติไทย ใส่ใจโลก”
“สำหรับเด็กและเยาวชนที่สนใจกระปุกออมสินปลาวาฬ “Save Money, Save Sea Life” สามารถลงทะเบียนจองสิทธิ์ฝากเงินเพื่อรับกระปุกออมสินได้ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้ 1.เว็บไซต์ www.gsb.or.th 2.Line Official : GSB Society และ 3. ทางแอปพลิเคชั่น MyMo ทั้งนี้ ธนาคารออมสินเปิดให้ลงทะเบียนจองสิทธิ์กระปุกออมสินตั้งแต่วันที่ 5 – 8 มกราคม 2569 โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์ในการลงทะเบียน และจะต้องฝากเงินตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 ได้ที่สาขาธนาคารออมสินทั่วประเทศ แอป MyMo หรือเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ (ADM) พร้อมนำหลักฐานการลงทะเบียนฝากเงินมาติดต่อรับกระปุกออมสินได้ที่สาขาที่ลงทะเบียนไว้ จำนวน 1 ชิ้นต่อ 1 สิทธิ์ (ของมีจำนวนจำกัด) ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 มกราคม 2569” นางสาวอัยรินทร์ กล่าว