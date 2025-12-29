ปักหมุดชวนเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ 2569 “เมล็ดพันธุ์ของพระราชา” ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ปทุมธานี

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชวนน้อง ๆ เด็กและเยาวชน พร้อมผู้ปกครอง เที่ยวงาน วันเด็กแห่งชาติ “เมล็ดพันธุ์ของพระราชา” ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี เพื่อเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และปลูกฝังคุณค่าการพึ่งพาตนเองผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบที่สนุกสนาน และลงมือปฏิบัติจริง เสริมทักษะ สร้างประสบการณ์ความสุขในวิถีเกษตรและการพึ่งตนเอง กิจกรรมภายในงานมุ่งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตร ควบคู่กับการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ผ่านรูปแบบ Walk Rally วิถีเกษตร กว่า 30 ฐาน ครอบคลุมทั้งกิจกรรมความสนุกหรรษา ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมลุ้นรับของรางวัลตลอดงาน
พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า “พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ผ่านการเล่น และลงมือทำ ฝึกทักษะการใช้จินตนาการอย่างสร้างสรรค์ และเรียนรู้การแก้ปัญหาด้วยตัวเอง เพื่อที่จะเติบโตอย่างมั่นคง พึ่งพาตนเองได้ และเป็นกำลังหลักสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยในปีนี้จัดเต็มความสนุกสนานกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเนื่องจากได้รับแรงสนับสนุนจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมาภายใต้แนวคิด “เด็กไทยหัวใจเกษตร” ที่พร้อมใจกันมาร่วมแจกจ่ายความสนุก และของรางวัล”
ภายในงานวันเด็กแห่งชาติ “เมล็ดพันธุ์ของพระราชา” วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 สนุกจัดเต็ม
และสอดแทรกสาระความรู้การเกษตร พร้อมลงมือปฏิบัติจริง กิจกรรมเด่น อาทิ จักรยานสูบน้ำ ต่อวงจรโซลาร์เซลล์ พลังงานเท้าเหยียบ บิงโกเกษตร บันไดงู นาปาเป้า หนูน้อยจ่ายตลาด คีบเมล็ดพันธุ์ รวมถึงกิจกรรมเอาใจเด็กรุ่นใหม่กับเกมแบบเทคโนโลยีดิจิทัล ชวนตะลุยภารกิจ ตอบคำถาม Kahoot ตะลุย VR 1 ไร่ พึ่งตนเองบนโลกเสมือนจริง จับคู่ดูดู้บัฟ สำหรับน้อง ๆ หนูๆ อายุต่ำกว่า 4 ขวบ เราก็มีโซนฐานกิจกรรมให้ได้ลองประลองทักษะ และกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ พร้อมรับของรางวัลมากมายกว่า 30 ฐาน และลุ้นรางวัลใหญ่กลับบ้านทุกชั่วโมง นอกจากนี้ยังเปิดเข้าชมฟรีพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม และพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พร้อมรับชมภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ 14 รอบ ตลอดทั้งวัน เต็มอิ่มอร่อยกับอาหารคาวหวาน และช่วงเวลา 08.00 น. พบกับกิจกรรมพิเศษ ฝนหลวงโปรยยิ้ม แจกของรางวัลจากเครื่องบินฝนหลวง…ลุ้นรับรางวัลใหญ่ทันที !!!
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชื่อว่าเด็กทุกคน คือ “เมล็ดพันธุ์แห่งความหวัง” ที่รอการดูแล บ่มเพาะ และเติมเต็มด้วยความรู้ คุณค่า และแรงบันดาลใจ งานวันเด็กแห่งชาติ “เมล็ดพันธุ์ของพระราชา” จึงเป็นมากกว่าพื้นที่แห่งความสนุก หากคือพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่หล่อหลอมหัวใจและความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน ให้เติบโตอย่างอ่อนโยนแต่มั่นคง มีรากฐานแห่งคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต และสามารถยืนหยัดพึ่งพาตนเองได้ในโลกที่เปลี่ยนแปลง งานวันเด็กในครั้งนี้จึงเป็นการร่วมกันหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งอนาคต เพื่อให้เติบโตเป็นพลังสำคัญของสังคมไทยอย่างงดงามและยั่งยืน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-529-2212-13, 087-359-7171 คลิกดูที่ www.wisdomking.or.th หรือ Facebook / Instagram /Line ID : @wisdomkingmuseum