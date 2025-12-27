ศาลฎีกาเปิดเก้าอี้ประมุขตุลาการให้นั่งวันเด็ก จัดงานธีม “บุปผาราชินี"

ศาลฎีกาเปิดเก้าอี้ประมุขตุลาการให้นั่งวันเด็กแห่งชาติ จัดงานในธีม “บุปผาราชินี" บานสะพรั่ง สืบสานงานศาลไทย เทิดพระเกียรติพระพันปีหลวง เตรียมซุ้มเกมส์-อาหารไว้พร้อมเพรียง
เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2568 นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยถึงกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 ที่อาคารศาลฎีกา สนามหลวง โดยถือเป็นการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่สองเพื่อเปิดพื้นที่ทางกระบวนการยุติธรรมให้เด็กและเยาวชนได้เข้าเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์จริงในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
สำหรับการจัดงานวันเด็ก ปี 2569 ภายใต้คำขวัญ “รักชาติไทย ใส่ใจโลก” นี้ นายอดิศักดิ์ ตันติวงศ์ ประธานศาลฎีกา ได้กำหนดแนวคิดหลักการจัดงานภายใต้หัวข้อ “เทิดพระเกียรติพระพันปีหลวงด้านการศาลผ่านนิทรรศการและกิจกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชนไทย” โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีต่อการศาลและกระบวนการยุติธรรมไทยเสมอมา เพื่อมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมงานได้รับแรงบันดาลใจและมีความรู้ความเข้าใจในหลักความยุติธรรมผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ สนุกสนาน ได้ความรู้และเข้าใจง่าย
กิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบไปด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “บุปผาราชินี” ซึ่งจัดแสดงกลุ่มพรรณไม้ทรงคุณค่าหลายชนิดงดงามในพระนาม “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”เพื่อสื่อถึงความรักในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่พระองค์ทรงปลูกฝังแก่ปวงชนชาวไทย ทั้งนี้เยาวชนจะได้เข้าสักการะพระรูปหุ่น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการกฎหมายและการวางรากฐานศาลสถิตยุติธรรมในประเทศไทย
ศาลฎีกายังเปิดโอกาสให้เยาวชนและผู้ปกครองได้เข้าชมความงดงามของสถาปัตยกรรมและพื้นที่สำคัญที่ปกติสงวนไว้เพื่อการปฏิบัติงาน อาทิ บุษบกยอดปราสาทยุติธรรม ห้องพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง รวมถึงห้องทำงานประธานศาลฎีกา โดยให้เด็กๆเยาวชนสามารถนั่งถ่ายภาพบนเก้าอี้ประธานศาลฎีกา เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เห็นบทบาทหน้าที่ของสถาบันตุลาการในฐานะเสาหลักของความยุติธรรมอันจะนำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจในการตั้งเป้าหมายชีวิตและสร้างทัศนคติที่ดีต่อระบบกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสร้างความเพลิดเพลินอย่างซุ้มเกมชิงรางวัลต่าง ๆ พร้อมบูธอาหารและเครื่องดื่มที่จัดเตรียมไว้คอยให้บริการอย่างครบถ้วน
ขอเชิญผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม ณ อาคารศาลฎีกา สนามหลวง ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เนื่องจากมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าชม จึงขอความร่วมมือลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านการสแกน QR Code บนสื่อประชาสัมพันธ์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนช่วยอำนวยการศาลฎีกา โทร. 02-220-3511-2 ต่อ 11210 หรือ 11211 ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)