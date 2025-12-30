ไอคอนสยาม และ B.Duck ชวนเด็ก ๆ ผจญภัยใน “The Iconic Children’s Playground 2026: Funtastic Playland” พร้อมอัดแน่นด้วยกิจกรรมความสนุกมากมาย 7–11 มกราคมนี้

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา จับมือ B.Duck คาแรกเตอร์เป็ดน้อยสุด ไอคอนิกจากฮ่องกง และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมด้วยพันธมิตร ชวนทุกครอบครัวร่วมเปิดประสบการณ์ความสนุกครั้งใหญ่ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ในงาน “The Iconic Children’s Playground 2026: Funtastic Playland” เนรมิตพื้นที่ทั่วไอคอนสยามและไอซีเอส ให้กลายเป็นเพลย์แลนด์แห่งการเรียนรู้และจินตนาการ เปิดประตูให้เด็กๆ ได้ก้าวสู่โลกแห่งความสนุก ความคิดสร้างสรรค์ และแรงบันดาลใจอย่างไร้ขอบเขต ระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2569 จัดเต็มไฮไลต์มากมาย โดยมี น้องเกล - แอบิเกล รังษีสิงห์พิพัฒน์ และ คุณแม่ชมพู่ - อารยา เอฮาร์เก็ต มาร่วมเปิดโลกแห่งความสนุก ในวันที่ 10 มกราคม 2569 เวลา 9.30 - 11.00 น. ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม
ไอคอนสยาม ร่วมกับ B.Duck คาแรกเตอร์เป็ดน้อยที่โด่งดังไปทั่วโลก ด้วยความขี้เล่น สดใส และเต็มไปด้วยพลังบวก แปลงโฉม ริเวอร์ พาร์ค ให้กลายเป็นอาณาจักร B.Duck ที่แสนสดใส ยกเอาเครื่องเล่นเป่าลมขนาดยักษ์สุดอลังการมาให้เด็ก ๆ ได้ปล่อยพลัง ปีน ป่าย และผจญภัยอย่างเต็มที่ ท่ามกลางบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อม B.Duck Pop-up Shop โซนของที่ระลึกสุดน่ารักที่ยกขบวนมาให้แฟน ๆ ได้เลือกช้อปอย่างจุใจ และยังเพิ่มสีสันด้วยเหล่า B.Duck Mascot ทั้ง 5 คาแรกเตอร์ ที่จะออกมาเดินทักทายสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคน วันละ 3 รอบ เวลา 15.00-15.30 น., 17.00–17.30 น. และ 19.00 –19.30 น. ตลอดช่วงวันเด็ก
พิเศษ! รับบัตรเข้า B.Duck Bouncy Adventure ฟรี! เพียงสแกนรับสิทธิ์ผ่าน ONESIAM SuperApp โดยอาณาจักร B.Duck จะเปิดให้สนุกยาว ๆ ระหว่างวันที่ 7-19 มกราคม 2569 และ 27 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยาม
มาเรียนรู้ควบคู่กับความสนุกไปกับ “SCIENCE FOR FUN” หลากหลายกิจกรรมเชิงวิทยาศาสตร์ที่สร้างสรรค์โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ทั้ง “Bozo Science Show” เวทีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้ร่วมทดลองทางวิทยาศาสตร์ไปกับตัวตลกโบโซ่ จัดเต็มทั้งสาระและเสียงหัวเราะไปพร้อมกันทุกวันตลอดงาน วันละ 3 รอบ เวลา 11.00 น., 14.00 น. และ 17.00 น. นอกจากนี้ยังมี Workshop “SCIENCE FOR FUN” กิจกรรมแสนสนุกที่ให้น้อง ๆ ได้ลงมือสรรค์ผลงานด้วยตัวเอง พร้อมเรียนรู้หลักวิทยาศาสตร์แบบเข้าใจง่าย แถมได้ของน่ารัก ๆ กลับบ้าน จัดวันละ 2 รอบ เวลา 12.00-13.30 น. และ 15.00-16.30 น. และที่พลาดไม่ได้คือ “AI Photo Booth จุดประกายอาชีพในฝัน” ที่เด็ก ๆ เลือกอาชีพในฝัน ไม่ว่าจะเป็น นักบินอวกาศ นักวิทยาศาสตร์ คุณหมอ ศิลปิน นักบิน คุณครู ฯลฯ แล้วให้ AI ช่วยสร้างภาพของน้อง ๆ ในบทบาทนั้น ๆ เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกและสร้างแรงบันดาลใจให้เดินตามฝันในอนาคต โดยทุกกิจกรรมเปิดให้ร่วมสนุกระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2569 ณ EVENT SPACE ชั้น M, ICS
ฉลองวันเด็กสุดสนุก! “HAPPY KIDS 2026” ที่สยาม ทาคาชิมายะ
สยาม ทาคาชิมายะ ได้จัดแคมเปญพิเศษ “HAPPY KIDS 2026” ระหว่างวันที่ 3 –11 มกราคม 2569 สินค้าแบรนด์ดัง จากแผนกเด็กและของเล่น ชั้น 4 ลดสูงสุด 50% อาทิ Hasbro, Tomica, Lego, Paul Frank และอีกมากมาย นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมวันเด็กมากมาย ทั้งมินิคอนเสิร์ตจาก Mercy Emmalee, พบปะถ่ายรูปกับ Mell Chan และสนุกสนานกับฐานกิจกรรมแบรนด์ดังจาก Pacific Point อาทิ Carrera Slot Car Racing, GUI GUI, Creative Slime Workshop, Micro Scooters Challenge และ Gabriel Dress Design Studio พร้อมสะสมแสตมป์รับของที่ระลึกสุดพิเศษ และไฮไลต์พิเศษ! ร่วมชมและประลองการแข่งขัน Beyblade X G3 ทั้งประเภทเดี่ยวและทีม พร้อมพบสินค้าใหม่จาก Beyblade ในวันที่ 10-11 มกราคม 2569 ที่บริเวณชั้น G ห้างฯ สยาม ทาคาชิมายะ ณ ไอคอนสยาม
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนุก ๆ ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเดือนแห่งความสุขของเด็ก ๆ ทั่วไอคอนสยาม เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เพลิดเพลินกับช่วงเวลาของพวกเขาอย่างเต็มที่ ทั้ง โปรโมชั่นพิเศษจาก HARBORLAND สนามเด็กเล่นสุดมันส์ เสริมพัฒนาการและความสนุกสำหรับทุกวัย บนชั้น 6 ไอคอนสยาม, กิจกรรม “PLAY & RACE” มันไปกับรถแข่งรางไฟฟ้า Carrera กับสองสนามแข่งสุดท้าทาย พร้อมรับสติกเกอร์ฟรี! ที่ สยาม ทาคาชิมายะ ชั้น 4 ไอคอนสยาม, กิจกรรม “คิดส์สนุก สุขสยาม” สนามเด็กเล่นแห่งจินตนาการเรียนรู้ สนุก และสร้างสรรค์แบบไทย ๆ ที่ เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม เปิดให้ร่วมสนุก ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2569 และกิจกรรมพิเศษจาก LEGO ที่ ICONSIAM PARK ชั้น 2 ไอคอนสยาม ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2569
พิเศษ! ชวนร่วมสนุกกับ Funtastic Playland Passport สะสมสแตมป์จากการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ครบทุกจุดกิจกรรม รับทันที ของที่ระลึกจากไอคอนสยาม
วันเด็ก 2569 ชวนทั้งครอบครัวมาสร้างรอยยิ้ม เก็บเกี่ยวความทรงจำสุดประทับใจ และเติมแรงบันดาลใจดี ๆ ไปด้วยกันในงาน “The Iconic Children’s Playground 2026: Funtastic Playland” ที่ไอคอนสยาม จุดหมายแห่งความสุขของทุกเจเนอเรชัน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: ICONSIAM หรือ www.iconsiam.com