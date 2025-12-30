เกิดเหตุไฟไหม้ป่าเขาจีนแล เจ้าหน้าที่ ระดมทุกกำลังเข้า คุมเพลิง หวั่นลามชุมชน-แหล่งท่องเที่ย

ลพบุรี - ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่กลางดึก บัญชาการเหตุไฟไหม้ป่าบริเวณเขาจีนแล สั่งบูรณาการทุกหน่วยเร่งควบคุมเพลิง หลังไฟลุกลามพื้นที่ป่าไผ่และหญ้าแห้ง รถดับเพลิงเข้าถึงยาก ห่วงกระทบชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง พร้อมกำชับเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง
เมื่อเวลา 21.30 น. วานนี้ ( 29 ธ.ค.) นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบและบัญชาการเหตุการณ์กรณีเกิดเหตุไฟไหม้ป่าบริเวณเทือกเขาจีนแล พื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี หลังเกิดเหตุเพลิงลุกไหม้ในช่วงค่ำและมีแนวโน้มลุกลามอย่างรวดเร็ว
พื้นที่ดังกล่าวด้านหน้าเป็นทุ่งทานตะวันที่หน่วยทหารรับผิดชอบปลูกไว้ เพื่อเตรียมรองรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในช่วงเย็นและวันหยุด ขณะที่ด้านหลังเป็นพื้นที่ภูเขาสูงชัน ซึ่งเพลิงได้ลุกไหม้บริเวณเชิงเขาและลามขึ้นพื้นที่สูง รถดับเพลิงไม่สามารถเข้าถึงได้โดยตรง ประกอบกับพื้นที่เป็นป่าไผ่และมีหญ้าแห้งจำนวนมาก ส่งผลให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว
นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะผู้อำนวยการจังหวัด ได้สั่งการให้บูรณาการกำลังจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองลพบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลตำบลโคกตูม หน่วยงานทหาร และอาสาสมัครในพื้นที่ ระดมกำลังและอุปกรณ์เข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้ว แต่ยังคงสั่งการให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้ง อาจทำให้เกิดการปะทุซ้ำได้ พร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เพลิงลุกลามเข้าสู่ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ยังขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาในพื้นที่การเกษตร การเผาเศษวัชพืช รวมถึงงดทิ้งก้นบุหรี่ข้างทางโดยเด็ดขาด เนื่องจากสภาพอากาศเอื้อต่อการเกิดไฟป่า หากพบเห็นเหตุเพลิงไหม้ ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที เพื่อเข้าระงับเหตุอย่างทันท่วงที