วช. แถลงข่าวการจัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ ปี 2569” เปิดพื้นที่การเรียนรู้ “NRCT KIDDY LAND” จุดประกายเด็กไทยสู่นักวิจัยและนักประดิษฐ์รุ่นใหม่

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2568 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดงานแถลงข่าววันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ภายใต้ชื่อ “NRCT KIDDY LAND” โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างการรับรู้ถึงกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแก่เด็กและเยาวชนไทย ณ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ อาคาร วช. 8

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญที่สุดต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว สอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2569 “รักชาติไทย ใส่ใจโลก” ที่มุ่งปลูกฝังความภาคภูมิใจในชาติควบคู่ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโลก วช. จึงส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ การวิจัย และเทคโนโลยีตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ สร้างพลเมืองคุณภาพบนฐานความรู้และนวัตกรรม

การจัดงาน “NRCT KIDDY LAND” เป็นเวทีสื่อสารภารกิจและผลงานวิจัยของประเทศผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุกและสร้างสรรค์ ประกอบด้วยกิจกรรมเชิงปฏิบัติการจากสถาบันชั้นนำ และโซนวิทยาศาสตร์–วัฒนธรรมที่นำงานวิจัยมาประยุกต์ให้เด็ก ๆ ได้ฝึกทักษะและร่วมสนุก
ตลอดวัน

ดร.วิภารัตน์ฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า “วช. คาดหวังว่าการจัดงานแถลงข่าวจัดงานวันเด็กในวันนี้ จะนำไปสู่การปลูกฝังแนวคิดวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมแก่เยาวชน อันเป็นรากฐานการพัฒนากำลังคน พร้อมเชิญชวนผู้ปกครองพาเยาวชนร่วมเปิดโลกการเรียนรู้ในวันที่ 10 มกราคม 2569

สำหรับการจัดงาน “NRCT KIDDY LAND” ในครั้งนี้ วช. ได้เตรียมกิจกรรมไฮไลท์
ที่หลากหลายเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชนอย่างเต็มอิ่ม โดยแบ่งเป็นกิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้เชิงปฏิบัติการจากสถาบันการศึกษาชั้นนำ อาทิ
-กิจกรรมรู้จักร่างกายและทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยมหาวิทยาลัยมหิดล
-การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างต้นไม้กับจุลินทรีย์ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นอกจากนี้ ยังมีโซนวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแสนสนุกที่นำเอางานวิจัยมาประยุกต์เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ มากกว่า 15 สถานี อาทิ
-Simulator ทดลองบิน
-การสาธิตทำไอศกรีมไนโตรเจนเหลว
-เกมกระดาน Digital Universe Survival
-การทำสายไหมจากสารสกัดดอกไม้ในวรรณคดี
-กิจกรรมสันทนาการ บ้านลม
รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและงานประดิษฐ์สร้างสรรค์อีกมากมาย

ทั้งนี้ “งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569” ภายใต้ชื่อ “NRCT KIDDY LAND” จัดขึ้นในวันที่ 10 มกราคม 2569 ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) บริเวณ อาคาร วช 8 และพื้นที่โดยรอบพร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. โดยมีกิจกรรมหลากหลายให้น้อง ๆ ได้ร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ ผ่านการเรียนรู้และการฝึกคิดค้น เพื่อจุดประกายความฝันและต่อยอดสู่อนาคต











