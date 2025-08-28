xs
xsm
sm
md
lg

ฮือฮา! ฝูงหงส์ดำขาวแหวกว่ายในบึงน้ำสวน อบจ.เชียงใหม่ "นายกก๊อง" ใจป้ำควักเงินส่วนตัวซื้อสร้างสีสันแหล่งหย่อนใจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เชียงใหม่ - หงส์มาแล้วห่านหลบไป! "ส.ว.ก๊อง" นายก อบจ.เชียงใหม่ ใจป้ำควักเงินส่วนตัวซื้อฝูงหงส์ทั้งดำขาว 10 ตัว ปล่อยเลี้ยงในบึงน้ำสวนสาธารณะ อบจ.เชียงใหม่ แหวกว่ายอวดโฉมท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่น สร้างสีสันและความมีชีวิตชีวา พบแค่วันแรกที่เพิ่งมาถึงและลงโชว์ตัวกลายเป็นกระแสทันที คนแห่ชื่นชมคึกคัก


รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า วันนี้ (28 ส.ค. 68) ฝูงหงส์จำนวน 10 ตัวที่ประกอบด้วยหงส์ดำ 4 คู่ และหงส์ขาว 1 คู่ ซึ่งนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ใช้เงินทุนส่วนตัวกว่า 300,000 บาท จัดซื้อ ถูกปล่อยลงเลี้ยงเป็นวันแรกในบึงน้ำของสวนสาธารณะ อบจ.เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสร้างสีสันและเติมเต็มความมีชีวิตชีวาให้กับพื้นที่แห่งนี้ที่เป็นแลนด์มาร์กและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว โดยพบว่าเพียงเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ฝูงหงส์ถูกปล่อยลงสู่บึงน้ำในช่วงเช้า ปรากฏว่ากลายเป็นกระแสฮือฮาในสื่อสังคมออนไลน์อย่างแพร่หลายทันทีจากการที่มีผู้แชร์ภาพความน่ารักของฝูงหงส์ที่กำลังแหวกว่ายอยู่ในบึงน้ำท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นและมองเห็นทิวเขาดอยสุเทพดูสวยงาม พร้อมกับทำให้มีผู้คนจำนวนมากต่างพากันเดินทางไปชื่นชมฝูงหงส์ด้วยตาตัวเองกันอย่างคึกคัก


ทั้งนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า สวนสาธารณะ อบจ.เชียงใหม่มีพื้นที่รวมกว่า 300 ไร่ และมีบึงน้ำขนาดใหญ่ 3 บึง โดยที่ผ่านมามีแนวคิดอยู่แล้วที่จะจัดหาสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสมสอดคล้องกับพื้นที่นำมาเลี้ยงอย่างเป็นธรรมชาติในสวนแห่งนี้ จนกระทั่งตัดสินใจเลือกหงส์ที่เป็นสัตว์ที่มีท่วงท่าสง่าและมีความงดงามยามแหวกว่ายอยู่ในน้ำ ซึ่งหงส์ดำและหงส์ขาวนั้น ถือเป็นสัญลักษณ์ของความรักและความผูกพัน ดังนั้นจึงนิยมเลี้ยงเป็นคู่ สำหรับหงส์ฝูงนี้นั้น หงส์ขาว จำนวน 1 คู่ เป็นสายพันธุ์ที่นำเข้ามาจากประเทศเยอรมนี มูลค่าคู่ละกว่า 100,000 บาท ส่วนหงส์ดำ จำนวน 4 คู่ มูลค่าเฉลี่ยตัวละ 30,000 บาท ซึ่งได้สั่งซื้อและส่งมาถึงเชียงใหม่วันนี้พร้อมปล่อยลงเลี้ยงในบึงน้ำ ด้วยเป้าหมายเพื่อสร้างบรรยากาศและสีสันความมีชีวิตชีวา รวมทั้งสร้างแรงดึงดูดใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นให้กับสวนสาธารณะแห่งนี้ที่เป็นแลนด์มาร์กและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวอยู่แล้ว โดยจะมีการจัดเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมไฟส่องสว่างในช่วงกลางคืน เบื้องต้นพบว่าฝูงหงส์สามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดี
















ฮือฮา! ฝูงหงส์ดำขาวแหวกว่ายในบึงน้ำสวน อบจ.เชียงใหม่ "นายกก๊อง" ใจป้ำควักเงินส่วนตัวซื้อสร้างสีสันแหล่งหย่อนใจ
ฮือฮา! ฝูงหงส์ดำขาวแหวกว่ายในบึงน้ำสวน อบจ.เชียงใหม่ "นายกก๊อง" ใจป้ำควักเงินส่วนตัวซื้อสร้างสีสันแหล่งหย่อนใจ
ฮือฮา! ฝูงหงส์ดำขาวแหวกว่ายในบึงน้ำสวน อบจ.เชียงใหม่ "นายกก๊อง" ใจป้ำควักเงินส่วนตัวซื้อสร้างสีสันแหล่งหย่อนใจ
ฮือฮา! ฝูงหงส์ดำขาวแหวกว่ายในบึงน้ำสวน อบจ.เชียงใหม่ "นายกก๊อง" ใจป้ำควักเงินส่วนตัวซื้อสร้างสีสันแหล่งหย่อนใจ
ฮือฮา! ฝูงหงส์ดำขาวแหวกว่ายในบึงน้ำสวน อบจ.เชียงใหม่ "นายกก๊อง" ใจป้ำควักเงินส่วนตัวซื้อสร้างสีสันแหล่งหย่อนใจ
+12
กำลังโหลดความคิดเห็น