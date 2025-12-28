มาแล้ว!ทริปรถไฟท่องเที่ยวปี 69 เปิดปฏิทิน “ม.ค.-ก.พ.”กับขบวน SRT Royal Blossom และ KIHA 183

การรถไฟฯ เปิดปฏิทินท่องเที่ยวทางรถไฟ มกราคม – กุมภาพันธ์ 2569 หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น เริ่มขายตั๋ว 30 ธันวาคมนี้ พร้อมกันทั่วประเทศ
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดปฏิทินท่องเที่ยวทางรถไฟ ชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสประสบการณ์การเดินทางสุดพิเศษ กับขบวนรถท่องเที่ยวนำเที่ยวยอดนิยม SRT Royal Blossom และ KIHA 183 กับเส้นทางท่องเที่ยวหลากหลายเส้นทาง สามารถเลือกเดินทางท่องเที่ยวได้แบบจุใจทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ทั้งแบบไปเช้าเย็นกลับ และแบบพักค้างคืน เริ่มจำหน่ายตั๋วล่วงหน้าพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 30 ธันวาคม 2568 เวลา 10.00 น.
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟฯ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น และสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ การรถไฟฯ ได้จัดทำปฏิทินท่องเที่ยวทางรถไฟของขบวนรถท่องเที่ยว SRT Royal Blossom ขบวนรถท่องเที่ยว KIHA 183 ต้อนรับปีใหม่และเดือนแห่งความรัก ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ทั้งแบบไปเช้าเย็นกลับ และแบบพักค้างคืน เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนและเลือกการเดินทางกับโปรแกรมที่ชอบ ทริปที่ใช่ เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2569 โดยโปรแกรมท่องเที่ยวมีหลากหลายรูปแบบ ตอบสนองและรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งสายชิล สายผจญภัย สายวัฒนธรรม ประกอบด้วย
1. ขบวนรถท่องเที่ยว Royal Blossom 🚇
ขบวนรถไฟสุดหรู ที่จะพานักท่องเที่ยวเข้าสู่โลกแห่งความโรแมนติกและสะดวกสบาย ดื่มด่ำกับบรรยากาศหรูหราแบบ Excusive เพลินเพลินไปกับความสวยงามของบรรยากาศ ท่ามกลางวิวทิวทัศน์สองข้างทางรถไฟที่สวยงาม ผ่านกระจกกว้างแบบ 180 องศา ให้บริการแบบไปเช้าเย็นกลับ
- วันที่ 10, 11, 17, 18, 24, 31 มกราคม และ 1 กุมภาพันธ์ 2569
ทริป “SRT Royal Blossom Journey : เที่ยวสนุกกับขบวนรถไฟแห่งความสุข ที่ห้ามพลาด เที่ยวทุ่งทานตะวัน นั่งรถไฟลอยน้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ชมพระอาทิตย์ตกดิน” ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ราคาคนละ 2,399 บาท และแบบ Group Car ห้องละ 15,999 บาท (สำหรับ 4-6 คน)
- วันที่ 7, 14, 15, 21, 22, 28 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2569
ทริป “SRT Royal Blossom Journey : กุมภาเทศกาลแห่งรัก ชวนเที่ยว Royal Blossom ขบวนรถไฟสายโรแมนติก เส้นทางกาญจนบุรี” และฟังเพลงเพลิน ๆ สไตล์แจ๊ส ยุค 80-90 ราคาคนละ 2,299 บาท และแบบ Group Car ราคาห้องละ 15,999 บาท (สำหรับ 4-6 คน)
2. ขบวนรถท่องเที่ยว KIHA 183 🚆
ขบวนรถกลิ่นอายสไตล์ญี่ปุ่น อบอุ่นแบบเป็นกันเอง เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางแบบนักท่องเที่ยว ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งสายชิล สายผจญภัย สายวัฒนธรรม ให้บริการรายการนำเที่ยวแบบพักค้างคืน 2 วัน 1 คืน จำนวน 4 ทริป ดังนี้
-วันที่ 24 - 25 มกราคม 2569 ทริป “ไปเที่ยวพักใจ ขุนเขาพงไพร เมืองใหญ่แดนคาวบอย” เที่ยวเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา แวะแชะ check-in กับสวนดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่นที่ Hokkaido Flower Park สักการะหลวงพ่อทวดเขาใหญ่ สัมผัสประสบการณ์เมืองคาวบอย และกิจกรรมต่างๆ ที่ ไร่ทองสมบูรณ์ และซื้อของฝากชุมชนพื้นเมือง ที่ตลาดผลไม้กลางดง ปากช่อง ราคาคนละ 4,499 บาท
-วันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2569 ทริป “เที่ยวเมืองเพชร พาเที่ยวแดนธรรมะ ท่องเมืองทะเลหมอก พะเนินทุ่งเพชรุรี ” พาชมตลาดวิถีชุมชนริมน้ำจามจุรี กิจกรรม DIY สักการะพระแม่กวนอิมพันมือแกะสลัก สัมผัสทะเลหมอกยามเช้า สัการะพรประธานใหญ่ที่วัดท่าไชยศิริ ท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์เมืองเพชร และชมความงามของสถาปัตยกรรมที่มีแบบจากยันต์ฉิมพลี พระธาตุฉิมพลีนวโกฏิ ที่วัดข่อย ราคาคนละ 4,299 บาท
-วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2569 ทริป “ท่องเที่ยวแดนโบราณ ชมเมืองลพเมืองละโว้ ถิ่นบุรีทองงานแผ่นดินองค์นารยณ์” จังหวัดลพบุรี พาเที่ยวชมงาน “แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” เที่ยวพระปรางค์สามยอด และวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ โบราณสถานสำคัญของลพบุรี ไหว้ศาลพระกาฬ ชมวิวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์บนรางรถไฟ ราคาคนละ 3,999 บาท
-วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2569 ทริป “พาเที่ยวแดนธรรมะ ชมเมืองเพชรยลตำหนักบ้านปืน งามเพชรพริบพรีงานพระนครคีรี” จังหวัดเพชรบุรี ชมความงามของพระตำหนักสไตล์ยุโรปที่ พระตำหนักพระรามราชนิเวศน์ (บ้านปืน) สักการะเกจิดัง “หลวงพ่อแดง” วัดเขาบันไดอิฐ แวะสักการะพ่อปู่พญาเพชรคีรีฯ รูปปั้นพญานาคองค์ใหญ่ที่สุดของไทย วัดถ้ำแจง และเชิญเที่ยวงานใหญ่ประจำจังหวัดเพชรบุรี งานพระนครคีรี ราคาคนละ 3,999 บาท
อัตราค่าโดยสารนี้ เป็นราคารวมบริการอาหารเช้า กลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม บริการนำเที่ยว ประกันอุบัติเหตุ ค่ารถบัสปรับอากาศ และในกรณีพักค้างคืนจะรวมค่าที่พักไว้แล้ว
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง กล่าวว่า การรถไฟฯ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสการเดินทางด้วยขบวนรถไฟสุดพิเศษทั้งสองขบวน ที่จะทำให้การเดินทางท่องเที่ยวทางรถไฟ เป็นช่วงเวลาที่พิเศษ ในหลากหลายเส้นทาง ที่เต็มไปด้วยความสวยงามและเอกลักษณ์ของเมืองน่าเที่ยว สามารถเลือกเดินทาง ในรูปแบบที่ชื่นชอบได้ทุกเดือน อีกทั้ง ยังเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ที่ก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอย่างยั่งยืน
นักท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถซื้อตั๋วล่วงหน้าได้ใน วันที่ 30 ธันวาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จองตั๋วได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ และช่องทางการจำหน่ายตั๋วระบบออนไลน์ D – Ticket ของการรถไฟฯ
สามารถติดตามปฏิทินท่องเที่ยว ข่าวสาร และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.railway.co.th (double arrow right) Fanpage Facebook ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย (Cony hug)สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง
ดาวโหลด โปรแกรม Royal Blossom เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2569
📌แบบ 📝 E-book ที่
📌แบบ 📝 PDF ที่ https://drive.google.com/file/d/15maKAjao-KR47Pc0lxbgiV034SWtJmnR/view?usp=sharing
🌐 ดาวโหลด โปรแกรม KIHA 183 เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2569
📌แบบ 📝 E - book ที่
📌แบบ 📝 PDF ที่
https://drive.google.com/file/d/1WvcuaTFlR9s3uvsu-T3mg-zIw6m0otYk/view?usp=sharing