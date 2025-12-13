“พระนครคีรี ราตรีประดับดาว” ปีนี้ เปิดเขตพระราชฐานชั้นในให้ชมเป็นครั้งแรก

รับลมหนาวปลายปี พร้อมชมบรรยากาศยามค่ำคืนของพระนครคีรี กับพิพิธภัณฑ์ยามราตรี “พระนครคีรี ราตรีประดับดาว” 26 - 28 ธันวาคม 2568
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน “พระนครคีรีราตรีประดับดาว (Phranakhonkhiri Starry Night)” โดยในปีนี้ นับเป็นครั้งแรกของการเปิดเขตนารีประเวศ (เขตพระราชฐานชั้นใน หรือที่เรียกกันว่า "ฝ่ายใน") ให้ทุกท่านได้เข้าชม พร้อมร่วมกิจกรรมมากมาย
สำหรับ พิพิธภัณฑ์ยามราตรี (Night Museum) ครั้งแรกของพระนครคีรี มีกิจกรรมหลากหลายประกอบไปด้วย
- นิทรรศการ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “ตามรอยเสด็จพระนครคีรี สมเด็จพระพันปี”
- การแสดงมหรสพที่บันทึกในจดหมายเหตุในรัชกาลที่ ๔ และรัชกาลที่ ๕
- กิจกรรมดูดาวตามรอยบิดาแห่งดาราศาสตร์ไทย ณ หอชัชวาลเวียงชัย
- การแสดงงานสกุลช่างเมืองเพชรบุรี โดยช่างเมืองเพชรบุรี และงานช่างสร้างสรรค์ โดยกลุ่มลูกหว้า กลุ่มเยาวชนเมืองเพชรบุรี
- สาธิตงานช่างชาววัง งานเครื่องนุ่งห่มและอัดจีบสไบ, งานดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง เครื่องแขวน, งานทำเครื่องหอม น้ำอบ น้ำปรุง, งานซ่อมและอนุรักษ์ผ้าแบบโบราณ
- สาธิตอาหารชาววัง อาหารพื้นถิ่น อาหารไททรงดำ และอาหารสร้างสรรค์เพชรบุรี
- การถ่ายภาพย้อนยุค
การเดินทาง : ในช่วงวันงานตั้งแต่เวลา 16.30 น. - 21.00 น. เปิดให้เดินทางขึ้นลงพระนครคีรีโดยรถรางไฟฟ้า (Cable Car) เส้นทางเดียว
ค่าธรรมเนียมเข้าชม: คนไทย 20 บาท ต่างชาติ 200 บาท, ค่ารถรางไฟฟ้า (Cable Car) ผู้ใหญ่ 60 บาท เด็ก 15 บาท
กิจกรรมพิพิธภัณฑ์ยามราตรี (Night Museum) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 28 ธันวาคม 2568 เวลา 18.00 น. - 21.00 น.
