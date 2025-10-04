รฟท.เปิดโปรแกรมเที่ยวขบวนรถ“KIHA 183” และ “SRT Royal Blossom”ปลายฝนต้นหนาว”ต.ค.-ธ.ค.68”

หนาวนี้ไปเที่ยวกัน … การรถไฟฯ เปิดปฏิทินท่องเที่ยวปลายฝนต้นหนาว ปลายปี 2568 ชวนสัมผัสเสน่ห์ 2 ขบวนรถนำเที่ยวยอดนิยม “KIHA 183” สไตล์ญี่ปุ่น และ “SRT Royal Blossom” สุดหรู ทุกเสาร์-อาทิตย์ เปิดจอง 5 ต.ค.นี้ เที่ยวตลอดตุลาคม – ธันวาคม
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดปฏิทินท่องเที่ยวทางรถไฟช่วงปลายปี 2568 ต้อนรับบรรยากาศปลายฝนต้นหนาว ชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสประสบการณ์การเดินทางสุดพิเศษไปกับ 2 ขบวนรถนำเที่ยวยอดนิยมอย่างรถไฟสไตล์ญี่ปุ่น “KIHA 183” และขบวนรถไฟสุดหรู “SRT Royal Blossom” ซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบไปเช้า-เย็นกลับ และแบบพักค้างคืน พร้อมจำหน่ายตั๋วทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
การรถไฟฯ มุ่งมั่นพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวทางรางให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยจัดโปรแกรมท่องเที่ยวสุดพิเศษทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2568 เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ดื่มด่ำบรรยากาศธรรมชาติ วัฒนธรรม และความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ พร้อมบริการครบครัน ในราคาคุ้มค่า กับโปรแกรมท่องเที่ยวปลายปี 2568 ดังนี้
1. โปรแกรมท่องเที่ยวขบวนรถ KIHA 183 รถไฟสไตล์ญี่ปุ่น ที่เน้นการเดินทางแบบอินกับธรรมชาติและการผจญภัย แบบพักค้างคืน จำนวน 5 ทริป ดังนี้
(1) ทริป “ตามรอยวัฒนธรรม สัมผัสธรรมชาติใกล้กรุง” จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2568 ราคา 4,399 บาท
(2) ทริป “รื่นรมย์ ชมชล หัวหิน” อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2568 ราคา 4,099 บาท
(3) ทริป “ยลวิถีของดีริมราง เที่ยวงาน “สะพานข้ามแม่น้ำแคว” ชมสวนดอกไม้ในบรรยากาศเกาหลีที่วอนแดซอง จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน และ 6 - 7 ธันวาคม 2568 ราคา 4,299 บาท
(4) ทริป “สุขสำราญ เที่ยวครบรส วิถีชุมชน เพลินเสน่ห์เมืองประจวบ” จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2568 ราคา 4,299 บาท
2. โปรแกรมท่องเที่ยว SRT ROYAL BLOSSOM ขบวนรถไฟสุดหรู ที่พาทุกท่านท่องเที่ยวแบบสบาย ๆ เน้นดื่มด่ำกับบรรยากาศหรูหราแบบ Excusive เพลิดเพลินกับความสวยงาม บรรยากาศ และวิวทิวทัศน์ที่สวยงามตลอดสองข้างทางรถไฟ แบบไปเช้า-เย็นกลับ ดังนี้
(1) ทริป “SRT Royal Blossom Journey : พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน @เพชรบุรี น้อมรำลึก ๑๐๐ ปี มหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 18, 19, 25 และ 26 ตุลาคม 2568 แบบ Passenger Car ราคา 2,299 บาท และแบบ Group Car ราคา 15,999 บาท
(2) ทริป “SRT Royal Blossom Journey : เที่ยวทุ่งทานตะวัน นั่งรถไฟลอยน้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ชมพระอาทิตย์ตกดิน” ในวันที่ 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 พฤศจิกายน 2568 และวันที่ 6, 7, 13, 14, 20, 21 ธันวาคม 2568 แบบ Passenger Car ราคา 2,399 บาท และแบบ Group Car ราคา 15,999 บาท
ทั้งนี้ ราคาตั๋วทุกโปรแกรม รวมค่าอาหาร เครื่องดื่ม และประกันอุบัติเหตุแล้ว
นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถซื้อตั๋วล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผ่านสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ
หรือจองง่าย ๆ ทางระบบออนไลน์ D-Ticket
ของการรถไฟฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง