งดงามยามค่ำคืน “พระนครคีรีราตรีประดับดาว” แต่งชุดไทยชมเขาวังยามค่ำ พร้อมกิจกรรมมากมาย

ชวนเที่ยวงาน “พระนครคีรีราตรีประดับดาว” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่เวลา 18.00 น. - 21.00 น. วันที่ 26 - 28 ธ.ค.นี้ แต่งชุดไทยเดินชมวังยามค่ำคืน และครั้งแรกของการเปิดเขตนารีประเวศ เขตพระราชฐานชั้นในให้เข้าชม
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน "พระนครคีรีราตรีประดับดาว (Phranakhonkhiri Starry Night)" ครั้งแรกของการเปิดเขตนารีประเวศ เขตพระราชฐานชั้นใน หรือ "ฝ่ายใน" ให้ทุกท่านได้เข้าชม พร้อมร่วมกิจกรรมมากมาย ตั้งแต่เวลา 18.00 น. - 21.00 น. วันที่ 26 - 28 ธันวาคม 2568
นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า กรมศิลปากร โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี กำหนดจัดงาน “พระนครคีรีราตรีประดับดาว” (Phranakhonkhiri Starry Night) ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยประดับไฟโบราณสถานภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี และขยายเวลาเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในยามค่ำคืน เพื่อยืดระยะเวลาการท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้สอยในจังหวัดเพชรบุรีให้เพิ่มขึ้น ซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเรียนรู้เรื่องราวของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี เพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นโดยเฉพาะกิจการด้านการท่องเที่ยว เช่น โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง รวมถึงร้านค้าทั่วไป และยังเป็นการสร้างความรัก ความภาคภูมิใจ ให้ประชาชนเห็นคุณค่า ร่วมกันหวงแหนรักษา มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป
สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรม ชาววังชวนชม นำชมหมู่อาคารในเขตนารีประเวศและพระที่นั่ง ชมนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “ตามรอยเสด็จพระนครคีรี สมเด็จพระพันปี” ณ บริเวณด้านข้างพระที่นั่งราชธรรมสภา และนิทรรศการภาพถ่าย พระนครคีรีในความทรงจำ ณ บันไดหมู่อาคารนารีประเวศ การแสดงมหรสพที่บันทึกในจดหมายเหตุในรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 กิจกรรมดูดาวตามรอยบิดาแห่งดาราศาสตร์ไทย ณ หอชัชวาลเวียงชัย
นอกจากนี้ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมถวายอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระผู้ทรงเป็นอัคราภิรักษศิลปิน ทรงตระหนักในคุณค่าแห่งความงามของศิลปะ และทรงทุ่มเทพระกำลังในการทำนุบำรุงงานศิลปะไว้เป็นสมบัติศิลป์แห่งแผ่นดินไทย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี จึงจัดกิจกรรมสาธิตงานหัตถกรรมและประณีตศิลป์ของชาววัง และงานช่างไทยโดยสกุลช่างเพชรบุรี ให้ประชาชนที่เข้าร่วมงานได้สัมผัสและเรียนรู้มรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาวไทย อาทิ สาธิตงานช่างชาววัง งานเครื่องนุ่งห่มและอัดจีบสไบ งานดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง เครื่องแขวน งานทำเครื่องหอม น้ำอบ น้ำปรุง งานซ่อมและอนุรักษ์ผ้าแบบโบราณ สาธิตอาหารชาววัง อาหารพื้นถิ่น อาหารไททรงดำ และอาหารสร้างสรรค์เพชรบุรี
ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยชุดไทย เข้าร่วมงาน "พระนครคีรีราตรีประดับดาว (Phranakhonkhiri Starry Night)" การเดินทางในวันงานตั้งแต่เวลา 16.30 น. - 21.00 น. เปิดให้เดินทางขึ้นลงโดยรถรางไฟฟ้า (Cable Car) เส้นทางเดียว ค่ารถรางไฟฟ้า (Cable Car) ผู้ใหญ่ 60 บาท เด็ก 15 บาท ค่าธรรมเนียมเข้าชม ชาวไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 200 บาท
