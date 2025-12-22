xs
“โก โฮลเซลล์” อัปเกรดแอป ปั้น“โก ดิจิทัล ฟู้ด อีโคซิสเต็ม”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ผู้จัดการรายวัน 360 - โก โฮลเซลล์ (GO WHOLESALE)ในเครือเซ็นทรัล รีเทล รุกตลาดออนไลน์เต็มสูบ สร้าง “โก ดิจิทัล ฟู้ด อีโคซิสเต็ม” เข้มข้น หลัง ‘แอปฯ GO WHOLESALE ’ เติบโตกว่า 3 เท่า! ยอดดาวน์โหลดมากกว่า 1 ล้าน ร่วมกับเซ็นทรัล รีเทล ดิจิทัล ใช้เทคโนโลยี AI, Data และพันธมิตรทางธุรกิจเสริมแกร่ง สร้างประสบการณ์เฉพาะบุคคล (Personalization) หวังช่วยพ่อค้าแม่ค้า รวมถึงลูกค้าทั่วไป ประหยัดเวลา - ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย หนุนการเติบโตเคียงข้างกันอย่างยั่งยืน


นายจิระศักดิ์ จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด กล่าวว่า โก โฮลเซลล์ ให้ความสำคัญกับการรุกตลาดออนไลน์อย่างจริงจัง โดยที่ผ่านมา มีการออกแบบ ‘โก ดิจิทัล ฟู้ด อีโคซิสเต็ม’ ที่เป็นระบบนิเวศน์และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสำหรับธุรกิจอาหารในยุคปัจจุบัน โดย “แอปฯ GO WHOLESALE” เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญ ที่ช่วยสร้างประสบการณ์การซื้อสินค้าแบบไร้รอยต่อ ผ่านการพัฒนาเวอร์ชั่นให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับเซ็นทรัล รีเทล ดิจิทัล นำใช้จุดแข็งทางด้าน AI และ Data Driven มาผสาน จนสามารถตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะบุคคลได้

“ปัจจุบัน ‘แอปฯ GO WHOLESALE’ มียอดดาวน์โหลดกว่า 1 ล้าน ขณะที่ยอดขายสินค้าผ่านช่องทางนี้เติบโตกว่า 3 เท่าจากปีก่อน สะท้อนการทำงานที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำผ่านประสบการณ์ในวงการธุรกิจค้าส่งวัตถุดิบอาหารของทีมงาน ผนวกกับการใช้ AI และ Data มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก จนสามารถนำไปต่อยอดสู่การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในหลายด้าน ทั้ง การทำโปรโมชั่น ลอยัลตี้โปรแกรมกับพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงการเปิดฟีเจอร์ใหม่ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้ประสบการณ์ที่แตกต่าง”


ทั้งนี้ ลูกค้าสำคัญของ โก โฮลเซลล์ คือ ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร โฮเรก้า เอสเอ็มอี ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก โชห่วย และครอบครัวขนาดใหญ่ ดังนั้นฟีเจอร์ต่างๆ จึงถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ให้มากที่สุด ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ประหยัดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุน” โดยมี โครงสร้างหลัก คือ
• แอปเร็ว ใช้ง่าย – ดีไซน์เรียบง่าย เข้าถึงสินค้าได้ทันที
• มีสินค้ามากกว่า 20,000 รายการ ครอบคลุมทั้ง อาหารสด อาหารแห้ง อาหารแช่แข็ง สินค้าอุปโภคบริโภค – ทั้งแพ็คเล็กและแพ็คใหญ่ ตอบโจทย์ทุกขนาดธุรกิจ
• สดเหมือนไปเลือกเอง – วัตถุดิบคุณภาพพรีเมียม
• เลือกเวลาจัดส่งได้ – เลือกรับสินค้าได้ตั้งแต่ 8.00 - 16.00น. เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจที่หลากหลาย
• รถขนส่งควบคุมอุณหภูมิ – รักษาคุณภาพสินค้าสดและแช่แข็งตลอดการขนส่ง
• ช่องทางการชำระเงินที่หลากหลาย ได้สะสมคะแนน The1


ขณะที่ฟีเจอร์ภายใน แอปฯ GO WHOLESALE เน้นออกแบบเพื่อตอบความต้องการเฉพาะบุคคล ได้แก่
• Personalized Display – ด้วยระบบ AI แนะนำสินค้าและราคาที่ดีที่สุดตามความต้องการของแต่ละธุรกิจ ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาเปรียบเทียบราคา
• GO BONUS (Personalized Campaign) – แคมเปญสะสมยอดซื้อเพื่อรับรางวัลและคูปองมากมาย ให้เหมาะกับแต่ละธุรกิจ
• GO MAIL (Personalized Recommended Promotions) สำหรับสินค้าราคาพิเศษ อ้างอิงจากพฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้า
• Personalized Re-order – สั่งซ้ำสินค้าประจำได้ภายใน 4 คลิก สะดวกรวดเร็ว เพราะเราเข้าใจว่าธุรกิจคุณต้องรันตลอดเวลา
• รวมถึงในเดือนธันวาคม ลูกค้าสมาชิกยังสามารถลุ้นรับรางวัล กับแคมเปญ GO BONUS GO LUCKY บนแอปฯ GO WHOLESALE ในแบบดิจิทัล ลดปริมาณการใช้กระดาษแบบเดิม


“เราไม่ได้วัดความสำเร็จจากการเติบโตของแพลตฟอร์มเพียงอย่างเดียว แต่เรามองไปที่ผู้ประกอบการ ซัพพลายเออร์ เกษตรกรรายย่อย เอสเอ็มอี ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจต้องสามารถเติบโตไปพร้อมกันได้อย่างยั่งยืน สะท้อนแนวคิด Grow Together ที่เราให้ความสำคัญมาโดยตลอด นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งๆ ขึ้น” นายจิระศักดิ์ กล่าว
“แอปฯ GO WHOLESALE” จึงไม่ได้เป็นเพียงช่องทางการสั่งซื้อวัตถุดิบ แต่ทำหน้าที่เป็น ดิจิทัล ฟู้ด อีโคซิสเต็ม ที่ช่วยลดต้นทุน เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และสร้างเสถียรภาพให้กับธุรกิจ ช่วยให้ผู้ประกอบการบริหารสต็อก วางแผนจัดการต้นทุน ดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกวัน













