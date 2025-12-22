จัดวันคนพิการสากลยิ่งใหญ่ ส่งเสริมศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และความเสมอภาคเท่าเทียมในสังคม

วันนี้ (22 ธ.ค.68) เวลา 09.30 น. นายกองตรี ดร.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน วันคนพิการสากลจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2568 โดยมี นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวนภาพร เมฆาผ่องอำไพ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร.ต.อ.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต ผู้บริหารกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หัวหน้าส่วนราชการ ครอบครัวคนพิการ อาสาสมัคร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านคนพิการ และบุคคลทั่วไปกว่า 600 คน เข้าร่วมงาน
ทั้งนี้ จังหวัดปทุมธานี มีคนพิการที่จดทะเบียนแล้ว จำนวน 25,050 คน คิดเป็นร้อยละ 2.02 จากจำนวนประชากร 1,237,540 คน และเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของคนพิการในอนาคต รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือตามประเภทความพิการ ได้มีการเร่งส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้โดยสะดวกและรวดเร็ว โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบบริการคนพิการ ควบคู่ไปกับการสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนพิการและคนทั่วไปว่าคนพิการสามารถดำรงชีวิตอิสระ มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และมีความเสมอภาคในสังคม มีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเต็มที่ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
สำหรับการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2568 ดำเนินการร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ภายใต้แนวคิดขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) คือ การส่งเสริมสังคมที่ครอบคลุมและเอื้อต่อคนพิการ เพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้าและการพัฒนาทางสังคมอย่างยั่งยืน (Fostering disability inclusive societies for advancing social progress.) ภายในงานมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่คนพิการ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรที่มีการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การมอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ เป็นรถเข็นนั่งวีลแชร์ จำนวน 10 คัน สนับสนุนโดย สโมสรโรตารีรังสิต รถสามล้อโยก จำนวน 5 คัน สนับสนุนโดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับจังหวัดปทุมธานี มอบเงินปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 5 หลัง จำนวน 200,000 บาท มอบเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจำนวน 16 ราย รวม 48,000 บาท มอบเงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ จำนวน 35 ราย จำนวนเงิน 1,479,000 บาท มอบเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 8 โครงการ เป็นเงินจำนวน 1,807,880 บาท รวมเป็นเงิน 3,569,880 บาท และ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับจังหวัดปทุมธานีมอบไก่พันธุ์ไข่ จำนวน 10 ตัว จากโครงการไข่ใกล้คุณ แก่ผู้พิการด้วย