จันทบุรี -แพทย์เผยอาการ “จ่าเอกเทอดพงษ์” พ้นภาวะวิกฤต อาการคงที่ เดินหน้าฟื้นฟูร่างกาย–จิตใจ ขณะ รมว.กลาโหม เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ รับปากดูแลเรื่องการทำงานของแฟนสาว ส่วนผู้บาดเจ็บหลังได้รับการรักษาจนหายดีสามารถกลับไปปฏิบัติงานในตำแหน่งเดิม
วันนี้ ( 22 ธ.ค.) นายแพทย์ธิติ วรรณศิริ นายแพทย์ชำนาญการ ศัลยแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด จ่าเอกเทอดพงษ์ ผมนะรา ทหารช่าง สังกัดหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด กองทัพเรือ ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุเหยียบทุ่นระเบิดของกัมพูชา ขณะปฏิบัติภารกิจในพื้นที่บ้าน 3 หลัง ต.ชำราก จ.ตราด เผยถึงอาการบาดเจ็บของทหารนายดังกล่าวว่า ปัจจุบันอาการโดยรวมอยู่ในเกณฑ์คงที่ ไม่มีภาวะวิกฤต แต่ยังคงมีอาการปวดอยู่ ทีมแพทย์ได้ให้ยาแก้ปวดและดูแลอย่างใกล้ชิดตามแผนการรักษา
ส่วนด้านสภาพจิตใจ หลังจากที่มีภาคส่วนต่างๆ และทีมงานเข้าเยี่ยมให้กำลังใจ ทำให้ผู้บาดเจ็บมีอาการผ่อนคลายและสบายใจขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวและฟื้นฟูสภาพจิตใจ เนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ทีมแพทย์จึงได้ให้การดูแลด้านจิตใจควบคู่กับการรักษาทางร่างกายอย่างต่อเนื่อง
“ หลังรับตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเขาปกเกล้า ทีมแพทย์ ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการผ่าตัดฉุกเฉิน พร้อมตรวจประเมินอวัยวะและระบบต่าง ๆ อย่างละเอียด โดยไม่พบบาดเจ็บรุนแรงในอวัยวะอื่นเพิ่มเติม ทำให้การรักษาเป็นไปตามแผนและอยู่ในความควบคุมของแพทย์” นายแพทย์ธิติ กล่าว
ทั้งนี้ หน่วยต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามอาการอย่างใกล้ชิด พร้อมให้การช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างเต็มที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ห้กำลังใจผู้บาดเจ็บรับปากดูแลเรื่องงานแฟนสาว
นอกจากนั้นในช่วงบ่ายวันนี้ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยังได้เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเรือ มายังกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) และเดินทางไปยังโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี เพื่อพูดคุยและให้กำลังใจผู้บาดเจ็บอย่างใกล้ชิด
โดยมี พล.ร.อ.ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผบ.ทร.,พล.อ.ธราพงษ์ มะละคำปลัดกระทรวงกลาโหมและ พลเรือโท อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (ผบ.กปช.จต.) และผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วม
พร้อมระบุว่า หากมีความประสงค์ให้ กองทัพเรือ หรือกระทรวงกลาโหมช่วยเหลือในด้านใดสามารถแจ้งได้ทันที ซึ่ง จ่าเอกเทอดพงษ์ ได้ขอความช่วยเหลือในเรื่องการทำงานของแฟนสาว ซึ่งกองทัพได้รับปากดูแลเป็นอย่างดีส่วนผู้บาดเจ็บนั้น ภายหลังได้รับการรักษาจนหายดียังจะสามารถกลับไปปฏิบัติงานในตำแหน่งเดิมได้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ย้ำอีกว่า ไม่ว่ากำลังพลจะเป็นทหารหรือตำรวจตระเวนชายแดน รัฐบาลและกองทัพจะดูแลอย่างเต็มที่ ทั้งในระหว่างปฏิบัติหน้าที่และเมื่อเกิดการสูญเสีย ขอให้ประชาชนคลายความกังวล พร้อมยืนยันการปฏิบัติภารกิจยึดหลักการป้องกันตนเองตามความจำเป็นและได้สัดส่วน หากพื้นที่ใดหยุดยิงก็พร้อมหยุด แต่หากมีการรุกล้ำ จะปกป้องอธิปไตยของประเทศอย่างเด็ดขาด