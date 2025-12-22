บี.กริม เพาเวอร์ คว้าเรตติ้งระดับ AAA ด้วยคะแนนสูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรม ครองหุ้นยั่งยืน 8 ปีซ้อน
ตอกย้ำความมุ่งมั่นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ควบคู่ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM ได้รับการประเมินด้านความยั่งยืนในระดับสูงสุด “AAA” จาก SET ESG Ratings ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนสูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร (Resources) และได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การบริหารจัดการความเสี่ยง และการสร้างคุณค่าในระยะยาว
ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนการดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี” ซึ่งเป็นรากฐานการดำเนินงานของ บี.กริมมายาวนานกว่า 147 ปี มุ่งสร้างพลังงานที่มีสเถียรภาพ สะอาด ยั่งยืน ในราคาที่เข้าถึงได้ เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและภูมิภา ควบคู่กับการมีบทบาทเชิงรุกในการรับมือความท้าทายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดของโลก ควบคู่กับการสร้างคุณค่าร่วมผ่านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อส่งต่อคุณค่าให้แก่สังคมและคนรุ่นหลัง เช่น การพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) จากโครงการต่าง ๆ อาทิ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย (B.Grimm School Camp) และ โครงการอาชีวศึกษาทวิภาคี ซึ่งได้สนับสนุนโอกาสการเรียนรู้แก่เยาวชนไทยแล้วกว่า 196,322 คน ควบคู่กับการดำเนินโครงการ Save the Tigers เพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการยกระดับมาตรฐานกีฬาขี่ม้าของไทยสู่เวทีโลกผ่านการร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงาน FEI Asian Championships Pattaya 2025 และ SEA GAMES THAILAND 2025 ทั้งหมดนี้เพื่อตอกย้ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) เป็นต้น
ในปีนี้ บี.กริม เพาเวอร์ ได้รับการประเมินสูงสุดระดับ AAA ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถการบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสด้าน ESG อย่างเป็นระบบ ท่ามกลางบริบทของการลงทุนอย่างยั่งยืนที่นักลงทุนทั่วโลกให้ความสำคัญมากขึ้น ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อศักยภาพในการเติบโตระยะยาวของบริษัท นอกจากนี้ บี.กริม เพาเวอร์ ยังได้รับการยอมรับผ่านการจัดอันดับและรางวัลด้านความยั่งยืนจากองค์กรและหน่วยงานชั้นนำด้านความยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ การจัดอันดับ S&P Global Sustainability Yearbook 2025 ในกลุ่ม Top 5% ของบริษัทผู้นำระดับโลก การประเมิน MSCI ESG Ratings ที่ระดับ BBB การประเมิน FTSE ESG Score 4.5 คะแนน จาก 5 คะแนน การรับรางวัล Sustainability Disclosure Awards จากสถาบันไทยพัฒน์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 รวมถึงรางวัล Corporate Governance Report (CGR) ในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
ด้วยรากฐานที่มั่นคงและปรัชญาการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี บี.กริม เพาเวอร์ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon Emissions) ภายในปี พ.ศ. 2593 เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับโลกและคนรุ่นหลังต่อไป