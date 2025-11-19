ชวนเที่ยวงาน “ทานตะวันบานสะพรั่งทั่วระแหง” ครั้งที่ 6 เที่ยวฟรีตลอดงาน!

ใกล้เข้ามาแล้ว “ทานตะวันบานสะพรั่งทั่วระแหง” ครั้งที่ 6 ชมความงดงามของทุ่งทานตะวันบนพื้นที่กว่า 5 ไร่ พร้อมเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตร มีทั้งพื้นที่การเรียนรู้เกษตรกรรม, ผักปลอดสาร และ Superfood เปิดให้เข้าชมฟรี ตลอดงาน ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 10 ธ.ค. 2568 ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด สำนักงานใหญ่ ปทุมธานี
แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนแห่งใหม่ของจังหวัดปทุมธานี เปิดให้นักท่องเที่ยวร่วมงาน “ทานตะวันบานสะพรั่งทั่วระแหง” ครั้งที่ 6 ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด สำนักงานใหญ่ จังหวัดปทุมธานี
โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2562 โดยสร้างแหล่งท่องเที่ยวเป็นทุ่งทานตะวัน และแปลงสาธิตการเกษตร บนพื้นที่กว่า 5 ไร่ พร้อมยกระดับให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชนแห่งใหม่ของจังหวัดปทุมธานีอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งสร้างคุณค่าให้กับสังคมรอบด้านสู่ความยั่งยืน
การจัดงาน “ทานตะวันบานสะพรั่งทั่วระแหง” ครั้งที่ 6 นับเป็นการสร้างความสุขและให้ความรู้แก่ชุมชนและสังคม ผลักดันชุมชนให้มีศักยภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งการเรียนรู้ สามารถศึกษาความรู้ด้านการเกษตรจากแปลงสาธิตการเกษตร ที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
โดยภายในงานได้สร้างจุดถ่ายรูป จุดเช็คอินให้นักท่องเที่ยวได้เก็บภาพร่วมกับดอกทานตะวันและไม้ดอกนานาพรรณเป็นที่ระลึก พร้อมกันนี้ยังได้เปิดให้ชุมชนนำสินค้าในชุมชน สินค้าเกษตร สินค้าแปรรูปมาจำหน่าย เป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชนอีกทางหนึ่ง นับเป็นแลนด์มาร์กการท่องเที่ยวรับลมหนาวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดปทุมธานี
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline