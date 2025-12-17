แอ่วเชียงรายม่วนใจ๋ ส่อง 5 ไฮไลต์ใน “เทศกาลสีสันกาสะลอง”

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย จับมือพันธมิตร จัดงาน “เทศกาลสีสันกาสะลอง 2025” ตั้งแต่วันนี้ - 31 ม.ค. 69 ที่ ลานกาสะลอง ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย งานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “The Magic of Chiang Rai” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ในฐานะ “เมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ (City of Design)” จาก UNESCO
ภายในงานมี 5 ไฮไลต์ม๋วนใจที่ไม่ควรพลาด ดังนี้
1) ต้นคริสต์มาสหมอกพันวา: เซ็นทรัล เชียงราย จับมือ “ดอยตุง” สร้างปรากฏการณ์งานคราฟต์มาสเตอร์พีซหนึ่งเดียวในไทย เนรมิตต้นคริสต์มาสไม้ไผ่สาน ขนาดสูง 15 เมตร และรายล้อมด้วย 6 ต้นคริสต์มาส ในคอนเซ็ปต์ “The Magic of Chiang Rai” ถ่ายทอดเสน่ห์แห่งล้านนาและอัตลักษณ์ของ 4 ชนเผ่าจากยอดดอยสูงที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน ผสมผสานเป็นงานคราฟต์ โดยใช้วัสดุไม้ไผ่สานย้อมสีธรรมชาติ ตกแต่งด้วยเครื่องประดับ ลูกปัด และงานหัตถกรรมท้องถิ่น ผสานกับแสงไฟ LED ที่ระยิบระยับหลากสีสัน ที่พร้อมส่งต่อความภาคภูมิใจสู่หัวใจคนทั่วโลก
2) สีสันกาสะลองไนท์มาร์เก็ต: อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษที่รังสรรค์จากวัตถุดิบธรรมชาติท้องถิ่น ลิ้มลองเมนูหาทานยากจากพี่น้องชนเผ่าพื้นเมือง และอาหารพื้นเมืองสไตล์ล้านนา อร่อยแบบดั้งเดิม ได้อรรถรสเหนือแท้ ๆ
3) The Magic Stage: เวทีแห่งศิลปวัฒนธรรม ชมโชว์พิเศษและการแสดงศิลปวัฒนธรรมเอกลักษณ์แห่งล้านนาและชนเผ่าในเชียงราย ที่จะสร้างความประทับใจตลอดงาน และกิจกรรมดนตรีเปิดหมวกและวงดนตรีโฟล์คซองกว่า 120 การแสดง และพิเศษ ร่วมย้อนวันวาน ผ่านบทเพลงไพเราะ กับการกลับมาของวงดนตรีรุ่นเก๋า THE COTTAGE ที่พร้อมขึ้นเวทีในรูปแบบ Mini Concert มอบความสุขและความอบอุ่นช่วงปลายปีให้กับแฟนเพลง (17 ธ.ค. 68)
4) The Magical Stars: สัมผัสเสน่ห์คาแรกเตอร์ระดับโลกจากดิสนีย์ ที่จะมาสร้างสีสันและถ่ายทอดเรื่องราวในจินตนาการ เติมรอยยิ้มและความสุขให้ทุกคนตลอดเทศกาล
5) KIDS DAY 2026: ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติกับ MERMAIDVERSE The Future Skills In the Ocean พาดำดิ่งสู่โลกแห่งอนาคต และ อาณาจักรแห่งการเรียนรู้ใต้น้ำ เรียนรู้ผ่านความสนุกและจินตนาการอย่างไร้ขีดจำกัด
นอกจากนี้ผู้ที่ชอปในศูนย์การค้าฯ ครบ 5,000 บาท รับฟรี แพ็กเกจ Happy Journey ดอยตุง 1 ใบ และชอป 8,000 บาท รับแพ็กเกจ Happy Journey ดอยตุง 2 ใบ จำนวนจำกัด 100 สิทธิ์ ตลอดแคมเปญ