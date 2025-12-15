ไทยพีบีเอสชวนเด็ก ๆ เปิดโลกเรียนรู้ในงาน “Thai PBS คิดส์เดย์ 2569 พลังเล็กพลังโลก”

ไทยพีบีเอส เชิญชวนร่วมงาน “Thai PBS คิดส์เดย์ 2569 พลังเล็กพลังโลก” ในวันเสาร์ที่ 10 ม.ค. 69 เปิดพื้นที่แห่งจินตนาการและการผจญภัยให้เด็ก ๆ ได้สวมบทฮีโรจิ๋วพิทักษ์โลก ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะสมอง (EF) ส่งเสริมทักษะทางสังคม และเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส ขอเชิญน้อง ๆ เยาวชน และครอบครัว ร่วมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ในงาน “Thai PBS คิดส์เดย์ 2569 พลังเล็กพลังโลก” จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 เวลา 07.00 - 15.00 น. ณ ไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “เด็กคือพลังของโลกและอนาคต” เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้ลงมือทำและเรียนรู้ว่าพลังของพวกเขาสำคัญแค่ไหนในการร่วมเปลี่ยนแปลงโลก
นางสาวปภาภรณ์ เฉลิมวนิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารและส่งเสริมการตลาดเพื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส กล่าวว่า งาน “Thai PBS คิดส์เดย์ 2569” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เด็กคือพลังของโลกและอนาคต” ตั้งใจให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ทั้งสนุกและมีความหมาย ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน และการปรับตัวต่อ Climate Change ผ่านประสบการณ์ตรงและกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยให้ความสำคัญกับการออกแบบพื้นที่ และกิจกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เลือกใช้วัสดุที่ย่อยสลายง่ายและปลอดภัย เพื่อเป็นแบบอย่างในการปลูกฝังทัศนคติด้านการรักษ์โลกให้กับเด็ก ๆ
“นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะสมอง (EF) ส่งเสริมทักษะทางสังคม และเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ ผ่านการเล่นและการเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนวัยเดียวกัน สำหรับงาน “Thai PBS คิดส์เดย์ 2569” คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 7,000 คนตลอดทั้งวัน ในบรรยากาศที่เปิดกว้างให้เด็ก เยาวชน และครอบครัวได้ร่วมสนุกและสร้างสรรค์การเรียนรู้อย่างเต็มที่” นางสาวปภาภรณ์ กล่าว
ภายในงาน น้อง ๆ จะได้เปิดประสบการณ์สุดพิเศษใน 4 โซนผจญภัย ดิน-น้ำ-ลม-ไฟ ผ่านการสวมบทบาทเป็นฮีโรจิ๋วพิทักษ์โลก พร้อมสนุกกับกิจกรรมสร้างสรรค์จากรายการและภาคีเครือข่ายของไทยพีบีเอสที่ออกแบบให้ทั้งสนุกและได้ความรู้ไปพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม ผู้ประกาศข่าวตัวจิ๋ว ที่น้อง ๆ จะได้ลองอ่านข่าวหน้ากล้องพร้อมบันทึกเทปจริงและรอชมได้ทางช่องทางออนไลน์ของไทยพีบีเอส, กิจกรรม หนูน้อยจ้าวเวหา ที่เปิดโอกาสให้เรียนรู้พื้นฐานการเล่นและการบินโดรน, การฝึกทำ Podcast ที่ให้เด็ก ๆ ได้ทดลองลงเสียงและสร้างผลงานของตนเอง รวมถึงกิจกรรม Youtuber ตัวจิ๋ว ชวนน้อง ๆ มาฝึกเป็นพิธีกรและลองทำรายการในแบบยูทูบเบอร์ตัวจริง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนุกอีกมากมายให้ร่วมค้นหาและเรียนรู้ได้ตลอดทั้งวัน ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านทาง LINE @ThaiPBS เพิ่มเพื่อนคลิกwww.thaipbs.or.th/AddLINE ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipbs.or.th/KidsDay
“Thai PBS คิดส์เดย์ 2569 พลังเล็กพลังโลก” เปิดความสนุกตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 15.00 น. ณ ไทยพีบีเอส สามารถเดินทางได้ดังนี้ รถเมล์ สาย 1-19 (510), 555, 1-1 (29), 1-6 (52),1-17 (187) รถไฟฟ้าสายสีเขียว ลงสถานีบางบัว ทางออก 3 (เข้าซอยพหลโยธิน 49/1) ต่อด้วยรถสาธารณะ รถไฟฟ้าสายสีแดง ลงสถานีหลักสี่ ทางออก 1 (ถนนวิภาวดีรังสิต ขาเข้า) ต่อด้วยรถสาธารณะ
