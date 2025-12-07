ททท.พังงาเอาใจคอกาแฟ จัดงาน “Phangnga Coffee Journey” ประเดิมครั้งแรกในป่าสนบรรยากาศสุดฟิน

ททท.พังงาชวนเที่ยวงาน “Phangnga Coffee Journey Season4” ที่จัดขึ้นในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ 3 สัปดาห์ของเดือนธันวาคม 2568 โดยงานครั้งแรกจัดวันที่ 6-7 ธ.ค. ท่ามกลางบรรยากาศป่าสนชายหาดท้ายเหมือง ซึ่งมีคนเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก
“การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพังงา” ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการร้านกาแฟจังหวัดพังงา และอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง จัดงาน “Phangnga coffee journey #Season 4” ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ 3 สัปดาห์ของเดือนธันวาคม 2568
งานนี้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี ภายใต้รูปแบบกิจกรรม Green Event ภายในงานใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ออกร้านจำหน่ายกาแฟและขนมพื้นเมือง อาหารว่าง โดยกำหนดธีมงานมีความสอดคล้องกับพื้นที่ในแต่ละครั้งที่จัดกิจกรรม
งาน Phangnga coffee journey Season 4มีผู้ประกอบการร้านกาแฟชื่อดังในพื้นที่พังงาและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงร้านอาหารที่เกี่ยวข้องกับกาแฟ และที่พักสไตล์แคมป์ปิ้ง มาร่วมออกบูธในแบบสโลว์บาร์ นำเสนอเมนูกาแฟและเครื่องดื่มที่มีชื่อเสียงของแต่ละร้าน โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีจากวงโฟล์คซองมาช่วยสร้างบรรยากาศให้น่าเที่ยวมากยิ่งขึ้น
นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานพังงา เปิดเผยว่า งาน Phangnga Coffee Journey #Season 4 จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นความถี่ในการเดินทางเข้าสู่จังหวัดพังงา โดยครั้งแรก (6-7 ธันวาคม 68) จัดที่อุทยานแห่งชาติหาดท้ายเหมืองภายใต้แนวคิด Coffee & Camping เพื่อนำเสนอการท่องเที่ยวรูปแบบ Camping ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งที่ 2 จัดในวันที่ (13-14) บริเวณหาดนางทองภายใต้แนวคิด Coffee & Surf เน้นการนำเสนอเรื่องกีฬาเซิร์ฟบอร์ดซึ่งเป็นจุดที่ชาวต่างชาติเข้ามาพักเป็นจำนวนมาก และครั้งที่ 3 จัดระหว่างวันที่ (20-21) ธันวาคม ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ภายใต้แนวคิด Coffee in The Park
ผอ.ททท. พังงาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า งาน Phangnga coffee journey เป้นการจัดกิจกรรมแนว Green Event เพื่อปลุกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งยังมีส่วนลดให้กับนักท่องเที่ยวที่และโปรโมชั่นอีกมากมาย ภายในงานมีการเก็บขยะทางทะเล การจัดจำหน่ายของที่ระลึกสุดน่ารัก ทั้งงาน Handmade และ Art toy ให้ได้แวะชมแวะช้อป ตั้งแต่เวลา 09.00 -17.00 น. ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงา หรือที่ โทร.076 413 400