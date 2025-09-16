“พ่อเลี้ยงเจ-ปานเทพ” จี้นายกฯ ยกเลิก MOU 2543 ชี้ทำได้ทันทีด้วยมติ ครม.

“พ่อเลี้ยงเจ-ปานเทพ” เผยแพร่คลิปวิพากษ์พรรคภูมิใจไทย ย้ำการยกเลิกบันทึกความเข้าใจ (MOU) ไทย-กัมพูชา ปี 2543 สามารถทำได้โดยมติคณะรัฐมนตรีทันที ไม่จำเป็นต้องตั้งคณะกรรมาธิการ ซึ่งเต็มไปด้วยผู้สนับสนุน MOU พร้อมชี้ผู้ที่ยังคงปกป้องข้อตกลงดังกล่าวคือ “คนขายชาติ”
วันนี้ (16 ก.ย.) “พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร” ยูทูบเบอร์สายวิเคราะห์การเมืองนอกกระแส ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอในหัวข้อ “ปาหี่ลิงหลอกเจ้ายกเลิก MOU ของภูมิใจไทย” โดยมี อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน มาร่วมรายการ
คลิปวิดีโอเผยแพร่ผ่านทางยูทูบในหัวข้อ “ปาหี่ลิงหลอกเจ้ายกเลิก MOU ของภูมิใจไทย” โดยผู้บรรยายแสดงความเห็นว่า นายกรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยสามารถใช้อำนาจเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติยกเลิกบันทึกความเข้าใจ (MOU) ไทย-กัมพูชา ปี 2543 ได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องตั้งคณะกรรมาธิการ เนื่องจากจะทำให้กระบวนการล่าช้าและเต็มไปด้วยผู้ที่สนับสนุนข้อตกลงนี้อยู่แล้ว
ทั้งนี้ ผู้บรรยายได้ยกตัวอย่างว่า 3 พรรคการเมือง ได้แก่ พรรคประชาชน พรรคภูมิใจไทย และพรรคพลังประชารัฐ ต่างเห็นควรให้ยกเลิก MOU หากรวมเสียงกันก็จะมีเสียงข้างมากในรัฐบาล สามารถผลักดันให้ ครม.ดำเนินการยกเลิกได้ทันที ขณะที่คณะกรรมาธิการซึ่งถูกจัดตั้งไว้ยังคงมีข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศและผู้แทนที่ยึดแนวทางสนับสนุน MOU อยู่จำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นชุดที่ถูกคัดเลือกโดยพรรคเพื่อไทยซึ่งเคยเป็นรัฐบาลในขณะนั้น
ผู้บรรยายย้ำว่า MOU ปี 2543 เป็นสนธิสัญญาที่ทำให้ไทยเสียเปรียบและไม่เคยผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา จึงควรถูกยกเลิกในทันที พร้อมทิ้งท้ายว่าผู้ที่ยังคงปกป้อง MOU ฉบับนี้ถือเป็น “คนขายชาติ”