ไอคอนสยาม และไอซีเอส ผนึกพันธมิตร ร่วมฉลอง “วันเด็กแห่งชาติ” พร้อมสัมผัสสุดยอดประสบการณ์กับ Ultraman Blazar ขนาดสูง 2 เมตร ครั้งแรกในประเทศไทย ในงาน “The ICONIC Children’s Playground 2024”

แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา และไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ ร่วมกับ สยาม ทาคาชิมายะ, บริษัท บันได สปิริตส์ จำกัด, บริษัท บันได นัมโกะ เอเชีย จำกัด ภายใต้การสนับสนุนของแบรนด์ Tamashii Nations พร้อมด้วยบริษัท สึบูรายา โปรดักชัน จำกัด และ บริษัท ดรีมทอย จำกัด ร่วมจัดงานต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ รังสรรค์กิจกรรมสุดพิเศษมากมายให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุก ชวนตะลุยดินแดนแห่งจินตนาการไปกับเหล่าฮีโร่ตัวน้อย พร้อมไฮไลต์!! สัมผัสสุดยอดประสบการณ์กับ Ultraman Blazar ขนาดเท่าคนจริงที่มีความสูงถึง 2 เมตร ครั้งแรกในประเทศไทย ตั้งแต่วันนี้ - 21 มกราคม 2567 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม และ Event Space ชั้น M ICS โดยภายในงานได้รับเกียรติจากดีเจ-พิธีกรชื่อดัง เพชรจ้า - วิเชียร กุศลมโนมัย ที่ควงลูกชาย น้องไทก้า - มหาสมุทร กุศลมโนมัย” มาพูดคุยถึงความชื่นชอบและของสะสมโมเดลอุลตร้าแมนแล้ว ยังมียูทูบเบอร์ชื่อดัง Oppa Thuchy มาร่วมแชร์ถึงของสะสมคอลเลคชั่นหายากอีกด้วยนายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด เปิดเผยว่า “กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ ยังคงตอกย้ำการเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่สำคัญของโลก (Global Destination) ของ “ไอคอนสยาม” ที่คนมากมายต้องการมาเยี่ยมเยือน โดยจะได้พบกับไฮไลต์ที่พลาดไม่ได้ ซึ่งผู้ร่วมงานวันเด็กในปีนี้จะได้ร่วมกิจกรรมพิเศษในงาน ULTRA HEROES TOUR SOUTH EAST ASIA จัดขึ้นระหว่างวันนี้ - 21 มกราคม 2567 ณ บริเวณเจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม ภายใต้ความร่วมมือของพันธมิตรชั้นนำระดับโลก ได้แก่ สยาม ทาคาชิมายะ, บริษัท บันได สปิริตส์ จำกัด, บริษัท บันได นัมโกะ เอเชีย จำกัด ภายใต้การสนับสนุนของแบรนด์ Tamashii Nations พร้อมด้วยบริษัท สึบูรายา โปรดักชัน จำกัด และ บริษัท ดรีมทอย จำกัด ที่ร่วมเนรมิตกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองงานวันเด็กแห่งชาติ ต้อนรับศักราชใหม่ของปี 2567 อย่างยิ่งใหญ่ โดยมั่นใจว่าการจัดงานวันเด็กแห่งชาติที่ไอคอนสยามในปีนี้ จะสร้างประสบการณ์ความสุข และความประทับใจให้กับเด็กๆ และผู้ปกครองทุกท่าน รวมถึงลูกค้าทุกคนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมงานในครั้งนี้ได้เป็นอย่างยิ่ง”ภายในงาน The ICONIC Children’s Playground 2024 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม แฟนๆ และนักสะสมจะได้พบกับหุ่นจำลองฮีโร่ซีรีส์ล่าสุด ULTRAMAN BLAZAR ขนาดเท่าคนจริงสูง 2 เมตร ซึ่งผลิตโดยถอดแบบมาจาก S.H. Figuarts ให้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์อันตื่นตาตื่นใจ พร้อมร่วมถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก พร้อมกันนี้ ยังมีการจัดแสดงโชว์พิเศษ Ultraman จาก Tsuburaya รอบพิเศษในวันที่ 13 และ 14 มกราคม โดยมีรอบการแสดงบนเวที เวลา 11:00 น. 14:00 น. 16:00 น. และ 18:00 น. นอกจากนี้ ระหว่างงานยังมีการฉายวิดีโอพิเศษของ “โทโมยะ วาราบิโนะ” ซุปเปอร์สตาร์ชาวญี่ปุ่น ผู้รับบทเป็น “เกนโตะ ฮิรุมะ” ใน ULTRAMAN BLAZAR พลาดไม่ได้!! ชมการจัดแสดงฟิกเกอร์ล่าสุดจาก Tamashii Nations ซึ่งจะถูกจัดแสดงแบบสามมิติ ไม่เพียงแค่ซีรีส์ S.H.Figuarts Ultraman เท่านั้น แต่ยังรวมถึงอนิเมะยอดนิยมอื่น ๆ อาทิ ONE PIECE, SPY x FAMILY และ Dragon Ball โดยแฟนๆ และนักสะสมของ Tamashii Nations จะมีโอกาสเป็นเจ้าของสินค้าเอ็กซ์คลูซีพเฉพาะสำหรับงานนี้ โดยแฟนๆ ที่ซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขที่กำหนดจะได้รับของสมนาคุณพิเศษอีกด้วย และในด้านของโซน Walkway ยังพบกับสินค้าคุณภาพและโปรโมชั่นสุดพิเศษจากสถาบันการศึกษาชั้นนำ และศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิต อาทิ Quality Kids, KPN Music Academy, Hit Galleria, PlaySound, Robo Think และ SIRIRAJ H SOLUTIONS ที่มาร่วมออกบูธส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับน้องๆ หนูๆ อย่างมากมาย เป็นต้นไอคอนสยาม ยังได้รับความร่วมมือจาก สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) มาร่วมจัดทำโครงการ “กิจกรรมสร้างเด็กสมดุลในวันเด็กแห่งชาติ” ระหว่างวันที่ 10 - 14 มกราคม 2567 ณ รัษฎาฮอลล์ ชั้น 1 ให้ความรู้เรื่องสุขภาพในเรื่องกิจกรรมทางกายทุกวันด้วยสูตร 10-20-30 การกินที่ดีถูกต้องตามหลักโภชนาการ และการนอนที่เพียงพอต้องไม่ต่ำกว่า 9 ชั่วโมง เพราะทั้งสามอย่างนี้มีความเกี่ยวเนื่องกัน ในรูปแบบสามเหลี่ยมสมดุล เพื่อการสร้างเสริมความเข้าใจนำสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมให้เกิดสุขภาวะที่ดีแก่ลูกน้อย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันนี้ - 14 มกราคมนี้ น้องๆ หนูๆ ยังได้สามารถตะลุยไปกับความสนุกเหนือจินตนาการ แหวกว่ายไปในบ่อบริกแห่งความฝัน ปลุกความคิดสร้างสรรค์ให้บันลือโลกกับ “Kids Carnival สุดอัศจรรย์กับ LEGO” ที่บริเวณ วัฒนา ฮอลล์ ชั้น 3 ไม่เพียงแค่นี้ในวันเด็กแห่งชาติ เสาร์ที่ 13 มกราคม “Brix Land” ชั้น 5 ขอมอบส่วนลด 50% สำหรับบัตรเด็กเข้าสวนสนุก 1 ชั่วโมง และ ICON CINECONIC ชั้น 6 ร่วมฉลองวันเด็ก มอบความสุขดูหนังฟรี สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี เฉพาะวันที่ 13 และ 14 มกราคม 2567 พร้อมรับฟรี! Popcorn เมื่อแต่งกายชุด Super Hero มาชมภาพยนตร์ พิเศษ!! ชมภาพยนตร์ Ultraman Trigger Episode Z ณ โรงภาพยนตร์ Kids Cinema, ICON CINECONIC เพียงแสดงใบเสร็จร้านค้า หรือบริการ ในไอคอนสยาม , ICS รวม สยามทาคาชิมายะ 500.-* บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ สามารถรับบัตรชมภาพยนตร์ได้ 2 ที่นั่ง / สิทธิ์ (ไม่สามารถรวมใบเสร็จ ใบเสร็จสามารถใช้ได้ต่อวันเท่านั้น)สำหรับ เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม มอบความสุขให้กับเด็กๆ ในงาน “คิดส์สนุก สุขสยาม” วันที่ 13 -14 มกราคม 2567 ปลุกหัวใจฮีโร่ตัวน้อย เปิดโลกจินตนาการพิทักษ์โลก ผ่านความเพลิดเพลินกับละครนิทานเพลง "สามสหายพิทักษ์โลก" ละครหุ่นมือ "เมล็ดปริศนา" และ นิทานดนตรี "เทพนิยายรักษ์โลก" พร้อมสนุกสุดสร้างสรรค์ กับ 5 ฐานกิจกรรม ระบายสีปลาตะเพียนใยบวบ, ระบายสีหน้าหนุมานฮีโร่ไทย, เพ้นท์ชื่อตัวเองบนตุ๊กตานกฮูก, สร้างสรรค์เข็มกลัดดอกไม้, พวงกุญแจสไมลีย์, ครบทุกฐานรับฟรี ขนมสายไหม, ป๊อปคอร์น, ไอศกรีมกะทิ และขนมอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมกันนี้ เด็กๆ ยังสามารถร่วมสนุกกับการเล่นเกมส์รับของรางวัลมากมายจากผู้ใหญ่ใจดี "เกมส์ล้วงไข่" รับของรางวัลจากผลิตภัณฑ์กาโตะ พร้อม รับเครื่องดื่มน้ำผลไม้กาโตะฟรี "เกมส์โยนบอลลงห่วง" รับของรางวัล จากผลิตภัณฑ์ โก๋แก่ พร้อมเล่นเกมส์หมุนไข่ ลุ้นรับของรางวัลเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์โก๋แก่ ครบ 20 บาทนอกจากนี้ ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ ยังได้จัดกิจกรรมต้อนรับวันเด็ก ICS Heros KIDS CAMP ตั้งแต่วันนี้ – 14 มกราคม 2567 ชวนหนูๆ เป็นฮีโร่นักอนุรักษ์ผ่านกิจกรรมแสนสนุก ไม่ว่าจะเป็นฮีโร่นักแยกขยะ ร่วมเล่นเกมวงล้อรักษ์โลก และกิจกรรมเวิร์กช็อปเพียงร่วมสนุกครบทั้งสามกิจกรรมรับรางวัลทันที ภายในงานยังมีกิจกรรมการแสดงดนตรีและโชว์การเต้นประกอบเพลงสไตล์ต่างๆ จากเด็กๆ สถาบัน Inner Studio, Playsound และ KPN อีกด้วย ในส่วนของ “SIRIRAJ H SOLUTIONS” ได้จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้ปกครอง ในหัวข้อเกี่ยวกับเด็ก ทั้งด้านพัฒนาการ การออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อ ปัญหาของลูกวัยใส และเทคนิคการเลี้ยงลูกอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ โดยคณะแพทย์จากโรงพยาบาลศิริราช ในวันที่ 11 - 12 และ 14 มกราคม 2567 ณ Event Space ชั้น M ไอซีเอสด้าน ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ ได้จัดแคมเปญพิเศษ HAPPY KIDS 2024 ระหว่างวันที่ 10 - 21 มกราคม 2567 สินค้าแบรนด์ดังแผนก Kids & toys ชั้น 4 อาทิ Takara tomy, Bandai, Mellchan, Sylvanian families, Lego, Hasbro, Paw patrol, Disney princess, Nado infinity, Hotwheels, Joie, Chicco, Beckmann, Toezone, Godmami ลดสูงสุด 50% รับฟรี!! คูปองเงินสด 50 บาท เมื่อช้อปครบ 1,500 บาท ขึ้นไป พร้อมพบกับมายากลที่น่าตื่นเต้น, BOZO และ Mascot ที่จะมามอบความสุขให้คุณหนูๆ สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดทั้งวันเชิญชวนน้องๆ หนูๆ มาร่วมสัมผัสสุดยอดประสบการณ์ ตะลุยดินแดนแห่งจินตนาการไปกับเหล่าฮีโร่ตัวน้อย เพื่อร่วมฉลองงานวันเด็กไปกับไอคอนสยาม และไอซีเอส ในงาน The ICONIC Children’s Playground 2024 สนุกกับกิจกรรมสุดพิเศษที่จัดเตรียมไว้สำหรับเด็กๆ กับผู้ปกครองทุกท่าน ตั้งแต่วันนี้ - 21 มกราคม 2567 ณ ไอคอนสยาม และ Event Space ชั้น M ICS ฝั่งตรงข้ามไอคอนสยาม