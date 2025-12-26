ฉลองวันเด็กแห่งชาติที่ "หัวหิน แมริออท รีสอร์ท และ สปา" กับโปรโมชั่นสุดพิเศษเพื่อครอบครัว

หัวหิน แมริออท รีสอร์ท และ สปา รีสอร์ทระดับห้าดาวที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งอ่าวไทยที่สวยที่สุด ขอเชิญทุกครอบครัวร่วมต้อนรับวันเด็กแห่งชาติปีนี้ด้วย บุฟเฟต์มื้อค่ำ และแพ็กเกจ Experience Dining Half Board สุดพิเศษ ที่จัดเต็มทั้งความอร่อยพร้อมกิจกรรมสนุกสนานเพื่อสร้างความทรงจำแสนพิเศษในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้ม
วันเด็กแห่งชาติ เป็นวันที่เฉลิมฉลองความสดใสของวัยเด็ก และยกย่องเยาวชนในฐานะอนาคตของสังคม ซึ่งทั่วประเทศจะนิยมจัดกิจกรรมมากมาย และที่หัวหิน แมริออท รีสอร์ท และ สปา เราได้เตรียมงานเลี้ยงสุดพิเศษเพื่อให้เด็ก ๆ เป็นแขกพิเศษของค่ำคืนนี้
ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 ห้องอาหารแอมเบอร์ คิทเช่น ริมสระน้ำของรีสอร์ท ขอเอาใจคุณหนูๆ คุณพ่อคุณแม่ ทุกคนในครอบครัว ร่วมสัมผัสประสบการณ์มื้อค่ำที่เต็มไปด้วยสีสัน ภายในงานนี้จะมีอาหารหลากหลายสำหรับทุกวัย พร้อมมุมอาหารสำหรับเด็กและมินิบุฟเฟต์ที่รวมเมนูโปรดของเด็กๆ รวมถึงเกมและกิจกรรมสนุกสนานตลอดงาน บุฟเฟต์มื้อเย็นฉลองวันเด็กที่มาพร้อมทั้งเมนูไทยและเมนูนานาชาติจานโปรด อาหารทะเลสดๆ ไฮไลท์เมนู ได้แก่ ซีฟู้ดสด เช่น ปูม้า กุ้งลายเสือ และหอยนางรมแปซิฟิก ซูชิและซาชิมิเนื้อสดคุณภาพเยี่ยม เนื้อย่างระดับพรีเมียม เช่น เนื้อวัวออสเตรเลียย่าง หมูสามชั้นสไตล์กวางตุ้ง รวมถึงพิซซ่า พาสต้า และอาหารนานาชาติอีกมากมาย ปิดท้ายด้วยของหวานหลากหลายชนิดสุดฟิน นอกจากนี้ยังมี มุมอาหารสำหรับเด็ก และ มินิบุฟเฟต์เมนูโปรดของเด็ก ๆ พร้อมเกมและกิจกรรมสนุก ๆ ตลอดงาน
บุฟเฟต์มื้อค่ำวันเด็ก จัดขึ้นในวันที่ 10 มกราคม 2026 เวลา 18.00 – 22.00 น. ราคา 1,699 บาท++ต่อผู้ใหญ่ และ 449 บาท++ต่อเด็ก (อายุ 6-11 ปี) เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีทานฟรี!
ยังไม่หมดเพียงเท่านี้! เติมเต็มวันเด็กให้พิเศษยิ่งขึ้นด้วยการพักผ่อนริมชายหาดสุดหรู พร้อมแพ็กเกจ Experience Dining Half Board สำหรับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ห้องพักรวมอาหารเช้าและเซ็ตเมนูมื้อกลางวันหรือสำรองที่นั่งมื้อบุฟเฟต์มื้อค่ำวันเด็ก ราคาท่านละ 600 บาท++ต่อท่าน ที่ห้องอาหารแอมเบอร์ คิทเช่น พร้อมสิทธิพิเศษสำหรับเด็กสำหรับเด็กอีกมากมาย
สำรองแพ็กเกจ Experience Dining Half Board สุดพิเศษนี้ได้ที่: https://bit.ly/HHQMRhalf-board-PR
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่งสำหรับห้องอาหารได้ที่อีเมล huahinrestaurants@marriott.com หรือโทร. 0-3290-4666 หรือติดต่อเราได้ผ่านทางช่องทางเหล่านี้:
Website : www.huahinmarriott.com
Facebook : www.facebook.com/Huahinmarriott
Instagram : https://www.instagram.com/huahinmarriott
Line : @huahinmarriott
