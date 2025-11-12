xs
Pura Vida Sunday Brunch บุฟเฟ่ต์มื้อสายวันอาทิตย์ในบรรยากาศริมสระน้ำ รับวิวสุดอลังของหาดบางเทา

Rava Beach Club บีชคลับที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยใจกลางหาดบางเทา จ.ภูเก็ต เปิดสุดยอดประสบการณ์เหนือระดับหนึ่งเดียวในภูเก็ตกับ Pura Vida Sunday Brunch พร้อมชวนทุกคนลืมภาพเดิม ๆ ของ Sunday Brunch แล้วมาเอ็นจอยกับอาหารเลิศรสในบรรยากาศสุดชิลที่หาจากที่อื่นไม่ได้ โดย Rava Beach Club ต่อยอดความพิเศษของบรันช์ที่มีชื่อเสียงมายาวนานของบันยันทรี ภูเก็ต พร้อมรังสรรค์ประสบการณ์ให้เข้ากับสายไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ นำเสนอไลน์อัปจัดเต็มทั้งซีฟู้ดสด ๆ เนื้อดรายเอจคุณภาพระดับโลก อาหารไทยรสจัดจ้าน ท่ามกลางชายหาดสุดเอกซ์คลูซีฟและดนตรีสดแสนผ่อนคลาย กลายเป็นประสบการณ์ที่สายบรันช์และสายชิลห้ามพลาด


บุฟเฟ่ต์ Sunday Brunch เสิร์ฟทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 12.00-15.30 น. นอกจากลูกค้าจะได้ลิ้มรสอาหารคาวหวานรสชาติเยี่ยมอย่างจุใจแล้ว ยังสามารถชิลที่สระว่ายน้ำและพื้นที่พักผ่อนริมหาดบางเทาของ Rava ที่ทอดยาวกว่า 180 เมตรได้ด้วย ทั้งหมดนี้นำเสนอในราคาสุทธิ 2,900 บาทต่อท่าน โดยลูกค้าจะได้รับ House Wine 1 ขวดสำหรับ 2 ท่าน


รังสรรค์โมเมนต์ที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมความหมาย
Pura Vida หมายถึงจังหวะชีวิตที่เปี่ยมด้วยความสุขอันเรียบง่าย โดยบรันช์ที่นี่คัดสรรเฉพาะวัตถุดิบสดใหม่ ใส่เทคนิคการปรุงที่พิถีพิถัน และเสิร์ฟในบรรยากาศวิวทะเลอันงดงาม โดยเมนูอาหารจะหมุนเวียนไปทุกเดือน เพื่อให้แขกได้ลิ้มลองรสชาติใหม่ ๆ ตามฤดูกาล


เปิดไลน์อัปอาหารสุดพรีเมียมจากวัตถุดิบโลคอลและทั่วโลก
ไลน์อัพบุฟเฟ่ต์เริ่มต้นด้วยสเตชันซีฟู้ดสดที่เสิร์ฟหอยนางรมฝรั่งเศสคู่กับซอสและเครื่องเคียงที่คัดสรรอย่างพิถีพิถัน แถมยังจัดเต็มกับซาชิมิทูน่า แซลมอน และฮามาจิ ที่ปรุงรสอย่างเรียบง่ายเพื่อชูรสชาติความสดของวัตถุดิบ

ที่ขาดไม่ได้คือสเตชันซีฟู้ดย่างเตาถ่าน นำหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ ปูม้า กุ้งลายเสือจากท้องถิ่นมาย่างถ่านจนหอม พร้อมชูความสดจากท้องทะเลได้อย่างสมบูรณ์แบบ


ต่อกันด้วยไลน์ชาร์กูเตอรีที่คัดสรรเนื้อคุณพรีเมียม ภาพเยี่ยม ทั้งวากิวเบรซาโอลาสไลซ์บาง ๆ เซอราโนแฮม พาสตรามี และมอร์ตาเดลลา เสิร์ฟคู่กับชีสสัญชาติไทยคุณภาพเยี่ยม ขนมปังซาวร์โดว์ และเครื่องเคียง นอกจากนี้ยังมีเมนู ไส้กรอกหลากสไตล์ ย่างร้อน ๆ เสิร์ฟพร้อมซอสหลายรสชาติ อีกมุมไฮไลต์คือโซนที่เปิดให้แขกมาชมการทำอาหารอย่างใกล้ชิด โดยมีเชฟซูชิมาทำมากิและนิกิริสดใหม่ และเชฟพาสต้าที่มารังสรรค์เมนูจานต่อจาน โดยให้แขกเลือกเส้นญ็อกกี สปาเก็ตตี หรือเฟตตูชินี มาคลุกเคล้ากับซอสนดูยา ซีฟู้ด หรือคาร์โบนาราเข้มข้น


อีกจุดที่ไม่ควรพลาดคือสเตชันเนื้อที่รวบรวมเนื้อรสเลิศ ทั้งเนื้อย่างเสียบไม้หมุน หมูกรอบ ไก่ย่างถ่าน ซี่โครงหมูรมควัน และปลาเก๋าทั้งตัวจากท้องทะเลไทย ทุกเมนูปรุงด้วยเทคนิคการย่างถ่านที่เป็นซิกเนเจอร์ของ Rava เสิร์ฟพร้อมซอสแบบดั้งเดิมเพื่อเสริมรสชาติ ทั้งซอสจูส์ มินต์เจลลี่ แอปเปิลซอส และมัสตาร์ด ให้แขกได้จัดจานและเลือกรสชาติตามใจชอบ

นอกจากนี้ ยังมีอาหารไทยรสจัดจ้าน โดยที่นี่เสิร์ฟทั้งส้มตำ ยำเนื้อย่าง ปลาผัดเปรี้ยวหวาน และไก่ผัดเม็ดมะม่วง โดยทุกจานจัดเต็มรสเผ็ดร้อนกับเครื่องเทศแบบไทยแท้ที่คนทั่วโลกหลงรัก

ปิดท้ายความอร่อยด้วยไลน์อัปของหวานที่มีให้เลือกแบบจัดเต็ม ทั้งชีสเค้กยูซุราดเจลลี่สตรอว์เบอร์รี ทีรามิสุ มูสช็อกโกแลตกับครัมเบิ้ลส้ม และเค้กแครอตท็อปด้วยครีมชีส พร้อมบาร์ไอศกรีมที่สามารถเลือกท็อปปิ้งได้ตามใจ


ดื่มด่ำประสบการณ์แชมเปญระดับโลกกับ Veuve Clicquot
สำหรับผู้ที่ต้องการให้มื้อนี้พิเศษยิ่งขึ้น Rava ขอเสนอ Veuve Clicquot Brunch ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไปในราคา 5,900 บาทสุทธิต่อท่าน แพ็กเกจนี้มาพร้อมแชมเปญ Veuve Clicquot 1 ขวดสำหรับ 2 ท่าน ที่เหมาะสำหรับการนำมาแพร์ริ่งกับเมนูบรันช์แสนอร่อย


เปิดวิสัยทัศน์เชฟผู้อยู่เบื้องหลัง Sunday Brunch สุดปัง
“สำหรับ Pura Vida Brunch ผมต้องการถ่ายทอดความสดใหม่และคุณค่าของวัตถุดิบในแบบที่ควรจะเป็น เราคัดเฉพาะของสดใหม่ คุณภาพดี และไม่ปรุงแต่งมากเกินไป” เชฟโจชัว เกรย์ Head Chef แห่ง Rava Beach Club กล่าว “เมื่อวัตถุดิบที่สดใหม่มาผสานกับเทคนิคที่ลงตัวจะได้เมนูที่มีรสชาติโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของภูเก็ตและแหล่งอาหารคุณภาพทั่วโลก”

เชฟโจชัวห้ความสำคัญกับความยั่งยืนและแหล่งที่มาของวัตถุดิบ โดยนำหอยนางรม เนื้อวากิว และเนื้อแกะมาจากแหล่งที่ดีที่สุด และ Rava ยังภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับเกษตรกร ผู้ผลิตชีส และชาวประมงท้องถิ่น เพื่อนำปลาเก๋า ชีสสัญชาติไทย รวมถึงไส้กรอกโฮมเมดจากเมืองไทยมาเสิร์ฟบนโต๊ะอาหาร ทำให้ทุกเมนูมีรสชาติที่ยอดเยี่ยมและแฝงไปด้วยเรื่องราวของท้องถิ่น


สัมผัสรสชาติชีวิตริมหาดบางเทา
สิ่งที่ทำให้ Sunday Brunch ของ Rava โดดเด่นคือการเข้าใจว่าประสบการณ์ที่น่าจดจำไม่ได้มาจากแค่อาหาร ที่นี่จึงนำเสนอบรรยากาศริมทะเลสบาย ๆ พร้อมฟังดนตรีสดจากดีเจและนักเพอร์คัสชั่นตลอดเดือนตุลาคม ก่อนจะยกระดับความสนุกในเดือนพฤศจิกายนด้วยการแสดงสุดตื่นตา นักเต้นมืออาชีพ และขบวนพาเหรดอลังการที่จะเปลี่ยนวันอาทิตย์ธรรมดาให้สนุกและเปี่ยมชีวิตชีวา


Rava Beach Club ตั้งอยู่ในโครงการลากูน่า ภูเก็ต นอกจากลูกค้าที่มาทานบรันช์จะได้ดื่มด่ำกับอาหารคุณภาพเยี่ยมแล้ว ยังจะได้เพลิดเพลินกับสระว่ายน้ำอินฟินิตี้ 3 แห่ง ในบรรยากาศการพักผ่อนสบาย ๆ ยามบ่าย และสัมผัสความสนุกสุดคึกคักในยามเย็น โดยหลังจากที่เพลิดเพลินกับอาหารมื้อสุดพิเศษเสร็จแล้ว ก็สามารถพักผ่อนต่อบนเตียงอาบแดดได้แบบชิล ๆ กลายเป็นประสบการณ์ริมหาดที่ครบจบทุกไลฟ์สไตล์ในแบบที่ไม่มีที่ใดในภูเก็ตเทียบได้

Rava Beach Club ตั้งอยู่ภายโครงการลากูน่า ภูเก็ต บนหาดบางเทา เดินทางสะดวกเพียง 20 นาทีจากท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต

Pura Vida Sunday Brunch เปิดบริการทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.00 – 15.30 น. สอบถามหรือสำรองที่นั่ง โทร. 076-372-456 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.ravabeachclub.com





