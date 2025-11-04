"Surf & Turf Semi Buffet" บุฟเฟต์สุดพิเศษกับวิวเหนือกรุงเทพฯ เติมเต็มสุดสัปดาห์ ที่ ห้องอาหาร บูล แอนด์ แบร์

โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ ขอเชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสประสบการณ์แห่งความอร่อยเหนือระดับกับ “Surf & Turf Extravaganza Weekend” ที่ห้องอาหาร บูล แอนด์ แบร์ (Bull & Bear) เพลิดเพลินกับมื้ออาหารในสไตล์ เซมิบุฟเฟต์ (Semi-Buffet) ที่ผสานความสดใหม่ของอาหารทะเลเข้ากับเนื้อชั้นเลิศ พร้อมบริการเครื่องเคียงและของหวานแบบไม่จำกัด เสิร์ฟท่ามกลางบรรยากาศวิวเมืองกรุงเทพฯ อันงดงามบนชั้น 55 ให้บริการทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เริ่มให้บริการครั้งแรก วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ 2568 เวลา 12.00 - 15.00 น. ราคาท่านละ 3,450 บาท++ (4,060 บาท สุทธิ) เฉพาะค่าอาหาร
เริ่มต้นมื้อพิเศษด้วยเมนูเรียกน้ำย่อยสุดหรู อาทิ หอยนางรมจีราโด (Gillardeau Oysters), ฮามอง อิเบอริโก (Jamón Ibérico), และ ทาร์ทาร์เนื้อวากิว (Wagyu Beef Tartare) หรือเมนูซุป อาทิ ซุปล็อบสเตอร์บิสก์ (Lobster Bisque) หรือ ซุปใสสูตรพิเศษสไตล์บูลแอนด์แบร์ (Bull & Bear Consommé) สำหรับเมนูอาหารจานหลัก จุดเด่นของมื้อพิเศษนี้ “Best of the Sea” ซีฟู้ดแพลตเตอร์ ประกอบด้วย หอยเชลล์ฮอกไกโด กุ้งย่าง และปลาแซลมอนจากประเทศนอร์เวย์ เสิร์ฟคู่กับเนื้อพรีเมียมสามชนิด ได้แก่ เนื้อวากิวริบอาย A5 จากประเทศญี่ปุ่น (Japanese A4 Wagyu Rib Eye), สเต็กเนื้อสันนอกจากนิวยอร์ก (New York Strip Steak) และดรายเอชเนื้อแกะจากประเทศออสเตรเลีย (Dry-aged Australian Lamb)
เมนูย่างทุกเมนูได้รับการย่างอย่างพิถีพิถันจากถ่านและไม้ยูคาลิปตัส ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของห้องอาหาร บูลแอนด์แบร์ ทำให้อาหารมีกลิ่นหอมควันไฟเฉพาะตัวและรสสัมผัสล้ำลึกที่ยกระดับมื้ออาหารให้พิเศษยิ่งขึ้น
นอกจากนี้สามารถเลือกรับประทานอาหารได้ไม่จำกัดกับเครื่องเคียงซิกเนเจอร์ อาทิ แม็กแอนด์ชีส (Mac & Cheese), ผักโขมอบครีม (Creamed Spinach) ผักย่าง(Grilled Seasonal Vegetables) และเมนูขนมหวาน อาทิ วานิลลาและ สตรอว์เบอร์รี มิลล์เฟยล์ (Vanilla & Strawberry Mille-Feuille) และชีสเค้กบลูเบอร์รี (Blueberry Cheesecake)
เซมิบุฟเฟต์สุดพิเศษนี้รังสรรค์ขึ้นเพื่อมอบประสบการณ์การรับประทานอาหารในบรรยากาศอบอุ่น เหมาะสำหรับการแบ่งปันช่วงเวลาสุดพิเศษกับคนสำคัญ พร้อมเพลิดเพลินกับรสชาติอาหารระดับพรีเมียมในสุดสัปดาห์ของคุณ
Surf & Turf Extravaganza Weekend ให้บริการทุกสุดสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 12.00 – 15.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2568 ราคา 3,450 บาท++ต่อท่าน (4,060 บาท สุทธิ) เฉพาะค่าอาหาร หรือ 7,000 บาท++ต่อท่าน (8,239 บาท สุทธิ) รวมแชมเปญ Louis Roederer แบบไม่จำกัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่: โทร. 0-2846-8888, LINE: @WaldorfAstoriaBKK,
หรือ อีเมล: bkkwafb@waldorfastoria.com
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline