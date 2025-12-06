เซ็นทรัล ชวนคนไทยร่วมโครงการ “Million Gifts Million Smiles” ปีที่ 16 ของขวัญแทนใจให้น้องๆจังหวัดชายแดนใต้

สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคงส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ต้องเติบโตท่ามกลางความไม่มั่นคงและความหวาดหวั่นในแต่ละวัน
ด้วยความเชื่อมั่นในพลังของความรักและความห่วงใย ที่สามารถสร้างความหวังและความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในจิตใจได้ กลุ่มเซ็นทรัล จึงได้เดินหน้าโครงการ “Million Gifts Million Smiles (มิลเลี่ยนกิฟต์ มิลเลี่ยนสมายล์) – ของขวัญจากใจ เพื่อรอยยิ้มของทุกคน” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 โดยร่วมมือกับกองทัพบก และภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อเชิญชวนคนไทยร่วมส่งต่อของขวัญแทนรักและห่วงใย สู่มือน้องๆ เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และเขตจังหวัดสงขลาในอำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอเทพา) และจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ เนื่องในเทศกาลปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2569
พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 16 ปีของ โครงการ Million Gifts Million Smiles กลุ่มเซ็นทรัลยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนทางสังคมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด ‘เซ็นทรัล ทำ – ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ’ เพราะเราเชื่อว่าทุกการให้คือการเติมเต็มรอยยิ้มและความหวังให้กับผู้คนในพื้นที่ที่ยังต้องการกำลังใจ โครงการนี้สะท้อนพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และพันธมิตร ที่พร้อมส่งมอบของขวัญแห่งความสุขและความอบอุ่นจากใจของคนไทยทั่วประเทศ
โดยกลุ่มเซ็นทรัลถือเป็น ภาคธุรกิจค้าปลีกรายแรกที่ริเริ่มการส่งมอบความสุขผ่านของขวัญให้น้องๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องในวันเด็กและเทศกาลปีใหม่ ร่วมกับกองทัพบกมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีการส่งมอบของขวัญจากคนไทยทั่วประเทศไปแล้วกว่า 2.3 ล้านชิ้น นับเป็นความภาคภูมิใจที่เราได้มีส่วนร่วมสร้างรอยยิ้มและพลังใจให้กับเยาวชนในพื้นที่”
“เราภูมิใจที่ได้เห็นคนไทยร่วมแรงร่วมใจกันส่งต่อของขวัญให้กับน้องๆ ในทุกปี ไม่ว่าจะเป็นจักรยาน อุปกรณ์การเรียน กีฬา หรือของเล่น ของขวัญทุกชิ้นล้วนเป็นสัญลักษณ์แห่งความรัก ความหวัง และความห่วงใย ที่ช่วยเสริมพลังใจให้เยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้และจังหวัดอื่นๆ ที่ต้องการกำลังใจ ได้เติบโตขึ้นอย่างเข้มแข็งในอนาคต”
ผู้สนใจสามารถร่วมแบ่งปันรอยยิ้มและความห่วงใยให้กับน้องๆเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดอื่นๆ ผ่าน 2 ช่องทางหลัก ประกอบด้วย
1. Gift it Forward ร่วมส่งมอบรอยยิ้มผ่านของขวัญชิ้นใหม่ที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน ณ จุดรับของขวัญ
๐ จุดรับของขวัญ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 2 บริเวณ Rest Area ทางเข้าห้างเซ็นทรัล (ตั้งแต่วันนี้ - 20 ธันวาคม 2568)
๐ จัดส่งของขวัญ ณ ศูนย์บริการกระจายสินค้าบางนา (New DC) ถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ บางนาตราด กม.19 เวลา 09.00 - 17.00 น. (ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2568)
2. Share it Forward : ร่วมสมทบทุนสำหรับจัดซื้อของขวัญ อาทิ อุปกรณ์กีฬา , อุปกรณ์การเรียน ของเล่นเด็ก ให้กับน้องๆ ในจังหวัดชายแดนใต้ และจังหวัดอื่นๆ ตั้งแต่วันนี้ – 10 มกราคม 2569
๐ สแกน QR Code ผ่าน Mobile Banking ในสื่อต่างๆของธุรกิจในเครือกลุ่มเซ็นทรัล หรือโอนเข้าบัญชี มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขาสีลม เลขที่บัญชี 1180582031 (สามารถลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า)
๐ สมทบทุนผ่านเคาน์เตอร์ชำระเงินผ่านระบบ CenPay
แลกคะแนน The 1 โดย 800 คะแนน สมทบทุน 100 บาท
๐ สมทบทุนผ่านกล่องรับบริจาค บริเวณจุดแลกซื้อ, จุดประชาสัมพันธ์ หรือจุดชำระเงินใน ห้างร้านของเครือกลุ่มเซ็นทรัล กว่า 491 จุดทั่วประเทศ
พลตรี ณัฏฐพล ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารบก กล่าวว่า “ในนามของกองทัพบกขอขอบคุณกลุ่มเซ็นทรัลที่ได้ร่วมสานต่อโครงการ “Million Gifts Million Smiles” มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 โครงการนี้ไม่เพียงเป็นการส่งมอบของขวัญให้กับน้อง ๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น หากยังเป็นการส่งต่อความหวัง กำลังใจ และความห่วงใยจากพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันสร้างบรรยากาศแห่งสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ กองทัพบกเชื่อมั่นว่า เยาวชนทุกคนจะสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นและความปรารถนาดีที่ส่งผ่านของขวัญ ทุกชิ้น และขอเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อความร่วมมืออันงดงามนี้ เพื่อให้รอยยิ้มแห่งความสุขยังคงเบ่งบานในหัวใจของเด็กๆ ในพื้นที่ต่อไป”
โครงการ “Million Gifts Million Smiles” นับเป็นสะพานแห่งความรักและความห่วงใยที่เชื่อมโยงหัวใจของคนไทยกับน้องๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดอื่นๆ เพื่อร่วมสร้างสังคมที่เปี่ยมด้วยรอยยิ้ม และความสุขที่มอบให้แก่กันและกันผ่านของขวัญแทนใจจากคนไทยทั่วประเทศ.