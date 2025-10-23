เซ็นทรัล จัด “Cancer Care Fair” กิจกรรมรวมพลังต้านภัยมะเร็ง หนุนระดมทุน สร้างพลังใจ

จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติระบุว่า มะเร็งที่พบบ่อยในผู้หญิงไทยมากที่สุด อันดับ 1 ได้แก่ มะเร็งเต้านม รองลงมาคือ มะเร็งปากมดลูก ซึ่งล้วนเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของผู้หญิงทั่วโลก การสร้างความตระหนักรู้ในหมู่ประชาชน จึงมีความสำคัญยิ่ง ทั้งในเรื่องของการตรวจคัดกรอง การป้องกัน และการเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพและเท่าเทียม เนื่องจากมะเร็งในสตรี หากตรวจพบเร็ว รักษาไว สามารถมีโอกาสหายหรือรอดชีวิตสูง
ด้วยเหตุนี้ กลุ่มเซ็นทรัล จึงจัด กิจกรรม “Cancer Care Fair” (แคนเซอร์ แคร์ แฟร์) ภายใต้โครงการ Central Group Women Cancer (เซ็นทรัลกรุ๊ป วีเม่น แคนเซอร์) ชวนทำดีช่วยผู้ป่วยมะเร็งสตรี ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 เพื่อระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นมอบให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สำหรับการตรวจคัดกรองและรักษาโรคมะเร็งในสตรีเบื้องต้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาให้กับ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วย
สุพัตรา จิราธิวัฒน์ ที่ปรึกษากลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า “กลุ่มเซ็นทรัลยึดมั่นในการเป็นพลังร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียมและยั่งยืน โดยเฉพาะการเคียงข้างและส่งเสริมศักยภาพของผู้หญิงไทยในทุกช่วงชีวิตผ่านโครงการต่างๆ โดยตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา เราได้ดำเนินโครงการ ‘Central Group Women Cancer’ อย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการด้านความยั่งยืนของกลุ่มเซ็นทรัล ‘เซ็นทรัล ทำ’ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งสตรีทั่วประเทศ
"เราเชื่อว่าการเข้าถึงการรักษาที่เหมาะสมและการได้รับกำลังใจในเวลาที่ต้องเผชิญความท้าทายของชีวิต คือสิทธิพื้นฐานของผู้หญิงทุกคน กิจกรรม Cancer Care Fair จึงไม่เพียงเป็นพื้นที่ของการระดมทุน แต่ยังเป็นพื้นที่ของ ‘พลังใจ’ ที่สะท้อนความรัก ความเข้าใจ และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อส่งมอบโอกาสในการรักษาและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ป่วยได้ก้าวผ่านโรคภัยอย่างเข้มแข็งและมีความหวังอีกครั้ง”
ทางด้าน นพ.สายลักษณ์ พิมพ์เกาะ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา กล่าวว่า “โครงการ Central Group Women Cancer ถือเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนสำคัญที่ช่วยเสริมศักยภาพการให้บริการด้านสุขภาพสตรีของโรงพยาบาล โดยช่วยให้สามารถจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นในการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งในสตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาทิ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ และมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก ซึ่งล้วนเป็นโรคที่พบได้บ่อยและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของผู้หญิงไทยในปัจจุบัน
การสนับสนุนดังกล่าวจะช่วยให้โรงพยาบาลสามารถจัดซื้อ เครื่องตรวจคอลโปสโคป (Colposcopy) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการตรวจหาความผิดปกติของปากมดลูกได้อย่างละเอียดและแม่นยำ ทั้งนี้ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ขอเน้นย้ำถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพสตรีเชิงป้องกัน โดยเฉพาะสตรีวัย 30 ปีขึ้นไป ควรเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA test ทุก 5 ปี เพื่อค้นหาความเสี่ยงตั้งแต่ระยะก่อนเกิดโรค และเมื่ออายุ 40 ปีขึ้นไป ควรตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยการแมมโมแกรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้การออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ และหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง เช่น ความเครียด การสูบบุหรี่ และการบริโภคอาหารไขมันสูง จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งในสตรีได้ในระยะยาว”
ไฮไลต์ภายในงาน “Cancer Care Fair” ระหว่างวันที่ 22–24 ตุลาคม 2568 พบกับกิจกรรมมากมายที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมส่งพลังใจและสมทบทุนสนับสนุนโครงการ
1. การจำหน่ายสินค้า Pre-loved จากเซเลบริตี้ อาทิ คุณขวัญ - ม.ล. พลอยนภัส ลีนุตพงษ์, คุณลุลา , คุณชาย - อานันท์ทวีป ชยางกูร ณ อยุธยา โดยรายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนเข้าโครงการฯ
2. การจำหน่ายสินค้าคอลเลคชั่นพิเศษในโครงการ “Central Group Women Cancer” โดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนเข้าโครงการ
o เสื้อ Pink Power Collection จากแบรนด์ Yuedpao 3 ลาย ราคาตัวละ 490 บาท
o พวงกุญแจดอกไม้โครเชต์จาก Good Goods 3 แบบ ราคาชิ้นละ 290 บาท
3. การวาดภาพเหมือนโดยศิลปินเด็กออทิสติก Art Story ราคาโปสการ์ดละ 200 บาท
4. กิจกรรมเย็บเต้านมเทียม โดย Sabina (เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)
5. การเขียนข้อความส่งกำลังใจ
6. สินค้าราคาพิเศษจากร้านค้าในเครือกลุ่มเซ็นทรัล โดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนเข้าโครงการ
ผู้สนใจยังสามารถร่วมส่งต่อกำลังใจ ผ่านการสมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาในโครงการ Central Group Women Cancer ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
• บริจาคออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ Thamdee (วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2568)
• สแกน QR Code ผ่าน Mobile Banking ในสื่อต่าง ๆ ของธุรกิจในเครือกลุ่มเซ็นทรัล หรือ โอนผ่านบัญชี มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 118-0-58203-1 (วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2568)
• กล่องรับบริจาค ณ จุดแลกซื้อ จุดประชาสัมพันธ์ หรือจุดชำระเงินในห้างร้านของกลุ่มเซ็นทรัลกว่า 491 จุดทั่วประเทศ (ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2568)
• แลกคะแนน The 1 เปลี่ยนเป็นเงินบริจาคสมทบทุน ผ่านแอปพลิเคชัน The 1 โดย 800 คะแนน = 100 บาท (วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2568)
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “Cancer Care Fair” ได้ในวันที่ 22–24 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ลานอีเดน 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ หรือร่วมสนับสนุนผ่านช่องทางต่างๆ ของธุรกิจในเครือกลุ่มเซ็นทรัลทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายนนี้ เพื่อส่งต่อกำลังใจ…ให้ผู้ป่วยมะเร็งสตรี “ ต่อสู้…และยิ้มได้อีกครั้ง”