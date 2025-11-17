“นฤมล” นำทัพเตรียมจัดวันเด็กแห่งชาติ 2569 ชูคอนเซ็ปต์ “เรียนดี มีคุณธรรม”

รมว.ศึกษาธิการเป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2569 ชูคอนเซ็ปต์ “เรียนดี มีคุณธรรม” ดันกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เด็กไทยโชว์ศักยภาพเต็มที่ พร้อมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง
เมื่อวันที่ 17 พ.ย.ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 โดยผู้บริหาร ข้าราชการ และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ–เอกชน เข้าร่วม เพื่อกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “เรียนดี มีคุณธรรม”ณ ห้องประชุมราวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
ศ.ดร.นฤมล ระบุว่า การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ซึ่งจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 กระทรวงศึกษาธิการทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานร่วมกับหลายหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน เพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้ สนุกสนาน และเสริมคุณธรรมให้กับเยาวชนไทย ภายใต้แนวคิด “เรียนดี มีคุณธรรม” โดยปีนี้ได้เตรียมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษา รวมถึงพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อดูแลเด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึง
งานในปีนี้แบ่งออกเป็น 4 โซนสำคัญ ได้แก่
• Light of Wisdom (แสงแห่งปัญญา)
• Creative Earth Lab (ห้องทดลองโลกสร้างสรรค์)
• Sufficiency for Happiness (พอเพียงสร้างสุข)
• Water Wonder Zone (โซนมหัศจรรย์แห่งสายน้ำ)
ภายในงานจะมีทั้งนิทรรศการ การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ การแข่งขันทักษะ กิจกรรมแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชน รวมถึงการมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่เด็กที่มีผลงานโดดเด่น อาทิ งานเขียน งานวาดภาพ และผลงานนวัตกรรมต่าง ๆ โดยงานปีนี้ได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกิจกรรมจากหลายหน่วยงานที่เข้าร่วมอย่างคับคั่ง จุดมุ่งหมายเพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กไทยได้โชว์ศักยภาพ