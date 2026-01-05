รมว.ศึกษาฯ เตรียมจัดวันเด็กแห่งชาติ 2569 ชูแนวคิดเรียนดี มีคุณธรรม เปิด 4 โซนการเรียนรู้ เผย รร.ชายแดนเปิดเรียนครบแล้ว

“รมว.นฤมล” เตรียมจัดวันเด็กแห่งชาติ 2569 ชูแนวคิด ‘เรียนดี มีคุณธรรม ’เปิด 4 โซนการเรียนรู้ เสริมพัฒนาเด็กไทยรอบด้าน ยืนยันโรงเรียนชายแดนเปิดเรียนครบ เด็กไม่ขาดช่วงการศึกษา
เมื่อวันที่ 5 ม.ค.69 เวลา 10.00 น.ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าว
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ว่า ปีนี้กระทรวงศึกษาธิการมีการจัดงานวันเด็กอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “เรียนดี มีคุณธรรม” เพื่อมุ่งพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้เติบโตอย่างรอบด้าน ทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิต ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจัดงานวันเด็กแห่งชาติอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 เนื่องจากตระหนักว่า เด็กและเยาวชนคือทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญที่สุดของประเทศ การพัฒนาเด็กจึงต้องดำเนินควบคู่ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และการปลูกฝังคุณธรรม เพื่อให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ
ศ.ดร.นฤมล กล่าวต่อว่า การจัดงานวันเด็กแห่งชาติปีนี้ ออกแบบกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนได้ เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง โดยแบ่งพื้นที่กิจกรรมออกเป็น 4 โซนหลัก ได้แก่
โซนที่ 1 Light of Wisdom (แสงแห่งปัญญา)
มุ่งเสริมสร้างความรู้ด้านประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และแนวทางการศึกษาต่อ พร้อมเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้การทำงานของหน่วยงานภาครัฐ และบทบาทของประเทศไทยในเวทีนานาชาติ
โซนที่ 2 Creative Earth Lab ห้องทดลองโลกสร้างสรรค์
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ผ่านกิจกรรมทดลอง การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
โซนที่ 3 Sufficiency for Happiness (พอเพียง สร้างสุข)
ถ่ายทอดแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การใช้ชีวิตอย่างพอดี การเรียนรู้อาชีพ และการสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
โซนที่ 4 Water Wonder Zone (บ้านเล็กในป่าใหญ่)
สร้างความตระหนักด้านทรัพยากรน้ำ ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมสนุกสนานที่ปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติ
ภายในงานยังมีการแสดงจากศิลปิน นักแสดง เยาวชนต้นแบบ และกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ และของขวัญให้แก่เด็กและเยาวชนมากกว่า 100,000 ชิ้น ฟรีตลอดงาน รวมถึงกิจกรรมออนไลน์ให้เด็กและผู้ปกครองร่วมสนุกผ่าน Social Media พร้อมลุ้นรับของรางวัลพิเศษ โดยสามารถสแกน QR Code เพื่อค้นหาพิกัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ได้ทั่วประเทศ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระบุว่า นอกจากการจัดงานในส่วนกลางแล้ว กระทรวงศึกษาธิการยังได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในทุกจังหวัด เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงกิจกรรมได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม รวมทั้งยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พร้อมบูรณาการเชื่อมโยงกับนโยบายการศึกษา
“วันเด็กแห่งชาติไม่ใช่เพียงวันแห่งความสนุกสนานเท่านั้น แต่เป็นเวทีสำคัญในการปลูกฝังการเรียนรู้ตลอดชีวิต คุณธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเตรียมเด็กและเยาวชนไทยให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญชวนเด็ก ๆ และผู้ปกครอง มาร่วมสนุกและเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 ณ บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่เวลา 07.00–16.00 น.มาร่วมสร้างรอยยิ้ม ความสุข และแรงบันดาลใจให้เด็กไทย พร้อมทั้งได้เรียนรู้และสนุกไปด้วยกันทั้งครอบครัว“ศ.ดร.นฤมล กล่าว
ทั้งนี้ ศ.ดร.นฤมล ยังเปิดเผยถึงสถานการณ์ของสถานศึกษาในจังหวัดชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ว่า ขณะนี้ทุกสถานศึกษาได้เปิดทำการเรียนการสอนครบทุกแห่งแล้ว โดยกระทรวง ศธ.ได้มีการวางแผนและเตรียมความพร้อมมาโดยตลอด จากบทเรียนและประสบการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เด็ก ๆ ในพื้นที่ชายแดนจึงไม่ได้ขาดช่วงการเรียนการสอน ในส่วนการจัดงานวันเด็กในพื้นที่นั้นทาง สพฐ.ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลักในการเตรียมการจัดกิจกรรม และการจัดเตรียมของรางวัลต่าง ๆ โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาคเอกชนเป็นอย่างดี เพื่อส่งต่อความสุขและกำลังใจไปยังเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนอย่างทั่วถึง