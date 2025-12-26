ปปง. ยึดเรือยอชต์หรู "ATLAS" ของเมีย "เบน สมิธ" เครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติ มูลค่ากว่า 1,125 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค 2568 นักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ทำการยึดทรัพย์สินในเครือข่ายการฉ้อโกงออนไลน์ข้ามชาติ โดยเฉพาะเรือยอชต์สุดหรู “ATLAS” ที่มีมูลค่าถึง 1,125 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของคดีฉ้อโกงข้ามชาติที่ดำเนินการหลอกลวงประชาชนทางออนไลน์ โดยทรัพย์สินนี้ได้ถูกยึดและอายัดตามคำสั่งของคณะกรรมการ ปปง. ซึ่งเป็นการดำเนินคดีภายใต้กฎหมายการฟอกเงินที่มีผลบังคับใช้มาแล้วหลายปี
.
ปปง. ได้ออกคำสั่งยึดทรัพย์สินทั้งหมดของกลุ่มเครือข่ายสแกมเมอร์นี้ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ ที่ได้จากการกระทำผิดมูลค่ารวมกว่า 9,000 ล้านบาท โดยการตรวจสอบพบว่าเงินที่ถูกใช้ในการซื้อเรือยอชต์และทรัพย์สินต่างๆ มาจากการกระทำผิดฐานฉ้อโกงประชาชนทางออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น บัญชีม้า และการโอนเงินซับซ้อน ผ่านบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลต่างๆ
.
เรือยอชต์ที่ถูกยึดนี้มีชื่อว่า “ATLAS” รุ่นปี 2017 สัญชาติ Cayman Islands และถูกจับได้เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2568 โดยทรัพย์สินนี้เป็นของภรรยาของนายเบน สมิธ หนึ่งในผู้ต้องหาของคดีนี้ ซึ่งทาง ปปง. ได้ขยายผลการสอบสวนและพบว่ามีการเชื่อมโยงกับบุคคลสัญชาติกัมพูชา โดยการโอนเงินย้อนกลับมาลงทุนในประเทศไทย
.
การดำเนินการครั้งนี้เป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่าง ปปง. และกองบัญชาการสอบสวนกลาง ซึ่งนำไปสู่การออกหมายจับและยึดทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อป้องกันไม่ให้ทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดถูกนำไปหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ
.
โดยเฉพาะเรือยอชต์ที่ถูกยึดนั้นมีมูลค่ามหาศาล และถือเป็นทรัพย์สินสำคัญในคดีนี้ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปถึงผู้ที่รับประโยชน์จากการกระทำความผิดของเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติ ทำให้ ปปง. สามารถดำเนินการเพื่อนำทรัพย์สินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้สำเร็จ
.
ในขณะเดียวกัน มีผู้เสียหายจากการหลอกลวงทางออนไลน์แล้วกว่า 90 คดี ตั้งแต่ต้นปี 2568 ที่ผ่านมา โดยยังมีการตรวจสอบทรัพย์สินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ในครั้งนี้