ทลายเครือข่ายเว็บพนัน “จริงใจเบ็ต” พบเงินหมุนเวียนพันล้าน ยึดทรัพย์อีกเกือบ 35 ล้าน

ตำรวจภูธรภาค 1 แถลงผลจับกุมเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ “จริงใจเบ็ต” ค้น 5 จุด มีผู้ต้องหา 4 ราย ยึดทรัพย์เกือบ 35 ล้านบาท พบมีผู้รับผลประโยชน์หลายราย และเป็นกบุ่มเครือข่ายใหญ่ เงินหมุนเวียน 1 พันล้านบาท
วันนี้ (6 ต.ค.) ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 (บช.ภ.1) พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.วิชิต บุญชินวุฒิกุล พล.ต.ต.อรถพล อนุสิทธิ์ รอง ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.เดชรพี คงดี ผบก.ภ.จว.นนทบุรี พ.ต.อ.ธรรศกร ก้อนทอง ผกก.สภ.บางแม่นาง พ.ต.ท.บริบูรณ์ จำปาศรี รอง ผกก.สส. พ.ต.ท.วันชัย อินทร์อุดม สว.สส.สภ.บางแม่นาง แถลงผลตรวจค้นจับกุม กลุ่มเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ “จริงใจเบ็ต” จำนวน 5 จุด ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ จ.ขอนแก่น และ จ.อุบลราชธานี โดยจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย นายทัพพ์วริ (สงวนนามสกุล) นายลาลยี (สงวนนามสกุล) นายทรงศักดิ์ (สงวนนามสกุล) และ นายชัยจุติ (สงวนนามสกุล) ในข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันฯ ร่วมกันฟอกเงิน
สามารถตรวจยึดทรัพย์สิน ประกอบด้วย 1.รถยนต์ จำนวน 5 คัน 2.เงินสด จำนวน 1,176,000 บาท 3.กระเป๋าแบรนด์เนม จำนวน 38 ใบ 4.โทรศัพท์มือถือ จำนวน 18 เครื่อง 5.เครื่องประดับ จำนวน 7 รายการ 6.นาฬิกาแบรนด์เนม จำนวน 5 เรือน 7.สมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 28 เล่ม 8.บัตรเอทีเอ็ม-เครดิต จำนวน 22 ใบ และ 9.คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 5 เครื่อง รวมทรัพย์สินทั้งหมด มูลค่าประมาณ 34,980,000 บาท
พล.ต.ท.วัฒนาเปิดเผยว่า ตามนโยบาย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. ให้ยกระดับการแก้ไขการฉ้อโกงออนไลน์ รวมทั้งเว็บพนัน ต่อมาทาง พ.ต.อ.ธรรศกร พร้อมฝ่ายสืบสวน สภ.บางแม่นาง สืบสวนพบว่าเว็บพนันออนไลน์ จริงใจเบ็ต มีกลุ่มรับผลประโยชน์หลายรายและเป็นกลุ่มเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ขนาดใหญ่มีเส้นทางเงินหมุนเวียน 1,000 ล้านบาท จึงรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับกลุ่มผู้จัดได้มีการเล่นก่อนเข้าตรวจค้น 5 จุดจับกุมผู้ต้องหาดังกล่าว และยังมีผู้ต้องหาหลบหนีอยู่อีก 1 ราย
ทั้งนี้ขอประชาสัมพันธ์มายังพี่น้องประชาชน ขอให้ช่วยกันหยุดวงจร การพนันออนไลน์ โดยหากพบเห็นการกระทำความผิดหรือพบเบาะแสเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ สามารถแจ้งไปยังสายด่วน 191 เพื่อดำเนินการปราบปราม จับกุม ดำเนินคดีผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ภาพรวมอย่างต่อเนื่อง