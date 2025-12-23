ปปง.ยึดทรัพย์เพิ่ม "เรือยอชต์" เครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติ มูลค่ากว่า 1,125 ล้าน

MGR Online - สำนักงาน ปปง. ขยายผลยึดเรือยอชต์ 1 รายการ เครือข่ายรายคดี น.ส.แตงไทยฯ กับพวก แก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติ มูลค่ากว่า 1,125 ล้านบาท
วันนี้ (23 ธ.ค.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เผยแพร่เอกสาร โดยระบุว่า "ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568 กำหนดให้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็น “วาระแห่งชาติ” ในวันนี้ (23 ธ.ค.) นายวิทยา นีติธรรม ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง. และโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. ได้แถลงผลการดำเนินการว่า สืบเนื่องจากสำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินมาตรการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์(Scammer) อย่างต่อเนื่อง มีการยึดและอายัดทรัพย์สินในคดีสำคัญหลายคดีที่เกี่ยวข้องกับขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์อันเป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน และการฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ รวมมูลค่ากว่า 10,165 ล้านบาท นั้น
จากการสืบสวนขยายผลและตรวจสอบ พบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของขบวนการสแกมเมอร์ (Scammer) ดังกล่าว เพิ่มเติม ดังนั้น เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2568 นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. ได้ใช้อำนาจตามมาตรา 48 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 สั่งยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ราย น.ส.แตงไทยฯ กับพวก (เพิ่มเติม) จำนวน 1 รายการ คือ เรือประเภท PLEASURE YACHT ชื่อ ATLAS รุ่นปี 2017 สัญชาติ CAYMAN ISLANDS พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก รวมมูลค่าประมาณ 1,125 ล้านบาท (คำสั่ง ย.302/2568)
อนึ่ง คำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวดังกล่าวมีกำหนดไม่เกิน 90 วัน หากผู้ถูกยึดทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งนั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ ปปง. พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ"