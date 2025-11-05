คณะตร.อาเซียนเข้าพบนายกฯ ถกร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ให้เป็นภูมิภาคที่ปลอดภัย

คณะหัวหน้าตำรวจอาเซียนและเลขาธิการองค์การตำรวจอาเซียน เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี หารือความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ เพื่อให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน
วันนี้ (พุธที่ 5 พฤศจิกายน 2568) เวลา 14.00 น. ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลตำรวจเอก กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้นำคณะหัวหน้าตำรวจจากประเทศสมาชิกอาเซียน และพันตำรวจเอกเดวิด มาร์ติเนซ วินลวน (Police Colonel David Martinez Vinluan) ผู้บริหารสำนักเลขาธิการองค์การตำรวจอาเซียน เข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียนครั้งที่ 43 ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3–7 พฤศจิกายน 2568 ณ กรุงเทพมหานคร
นายกรัฐมนตรีได้กล่าวต้อนรับหัวหน้าตำรวจจากประเทศสมาชิกอาเซียนทุกท่าน โดยแสดงความยินดีกับการประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียน ครั้งที่ 43 (The 43rd ASEAN Chiefs of National Police – ASEANAPOL) ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพในปีนี้ ซึ่งเมื่อวานนี้ (4 พฤศจิกายน 2568) ได้มีโอกาสไปเป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าว เชื่อมั่นว่าการประชุมนี้จะประสบความสำเร็จในการยกระดับความร่วมมือด้านการปราบปรามการหลอกลวงและการฉ้อโกงออนไลน์ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของภูมิภาค
โอกาสนี้ ผู้บริหารสำนักเลขาธิการองค์การตำรวจอาเซียน และคณะหัวหน้าตำรวจจากประเทศสมาชิกอาเซียน ต่างยินดีที่ได้มาเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีในวันนี้ พร้อมเห็นพ้องถึงความสำคัญในการปราบปรามปัญหาการหลอกลวงและการฉ้อโกงออนไลน์ โดยนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และเห็นว่าการแก้ไขปัญหานี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย รัฐบาลพร้อมร่วมมือกับสมาชิกอาเซียน เพื่อให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน ซึ่งจะนำไปสู่ภูมิภาคที่เปิดโอกาส ทั้งในด้านการลงทุน การท่องเที่ยว และความปลอดภัยของประชาชนอาเซียน