ตร.ตามยึดเงินแก๊งจีนเทา จัดหาบัญชีม้า ส่งมอบคืนให้เหยื่อ 5 แสน

ตำรวจ สน.เพชรเกษมตามยึดเงินจากแก๊งจีนเทา จัดหาบัญชีม้า หลอกเหยื่อโอนเงิน ส่งมอบคืนให้หญิงผู้เสียหาย 5 แสนบาท
วันนี้ (16 ธ.ค.) พล.ต.ต.สามารถ พรหมชาติ ผบก.บก.น.9 พ.ต.อ.ธีระชัย เด็ดขาด พ.ต.อ.นฤพนธ์ ธนกฤตานนท์ รอง ผบก.น.9 พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว ผกก.สน.เพชรเกษม พ.ต.ท.เด่นดนัย วัฒนวิจิตรนนท์ รอง ผกก.(สอบสวน) แถลงผลการปฏิบัติการ Money Cash Back มอบคืนให้นางอรัญญา (สงวนนามสกุล) ผู้เสียหาย ในคดีฉ้อโกงออนไลน์ เป็นเงินจำนวน 500,000 บาท
พฤติการณ์ในคดีกล่าวคือ เมื่อวันที่ 30 ต.ค.ที่ผ่านมา เวลา 15.04 น. นางอรัญญา (สงวนนามสกุล) ผู้เสียหาย ได้ถูกคนร้ายหลอกให้โอนเงินจากบัญชีตนเอง 4 ครั้ง รวมทั้งหมด 2,700,000 บาท คนร้ายอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ให้บริการเครือข่ายมือถือแห่งหนึ่ง แจ้งนำข้อมูลไปเปิดเบอร์เกี่ยวข้องกับคดีความ โอนสายให้คุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพิจิตร จากนั้นแอดไลน์ ชื่อ สภ.เมืองพิจิตร แจ้งรายละเอียดเกี่ยวข้องกับคดีความ และให้โอนเงินในบัญชีเพื่อทำการตรวจสอบ กระทั่งผู้เสียหายทราบว่าถูกหลอกแจ้งความออนไลน์ และเข้าแจ้งความไว้ที่ สน.ประชาชื่น ต่อมาจากการตรวจสอบทราบว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.เพชรเกษม จับกุมแก๊งจีนเทา จัดหาบัญชีม้า มาถอนเงินสดดังกล่าว ที่ห้างสรรพสินค้าย่านบางแค ขยายผล พบเงินสดที่ตัวของนายธนกฤต สิริวรางค์ 500,000 บาท นายธนกฤตมีคดีร่วมกันฉ้อโกง ที่ สน.เพชรเกษม แจ้งข้อกล่าวหาและยึดเงินสดดังกล่าวไว้
ต่อมาเมื่อทราบว่าเงินสดดังกล่าวเป็นเงินของนางอรัญญา ถูกแก๊งมิจฉาชีพฉ้อโกงออนไลน์มา และมีการแจ้งความดำเนินคดีไว้แล้ว ติดต่อประสานกับพนักงานสอบสวน สน.ประชาชื่น เพื่อคืนเงินดังกล่าวให้กับผู้เสียหาย
พล.ต.ต.สามารถ พรหมชาติ ผบก.น.9 กล่าวว่า กรณีดังกล่าวถือว่าเป็นความโชคดีของผู้เสียหายที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถยึดเงินสดดังกล่าวไว้ได้ และได้ติดต่อมารับคืน ถือว่าเป็นการคืนความสุขให้กับผู้เสียหาย และเป็นของขวัญปีใหม่ที่จะถึงนี้ และที่สำคัญขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.เพชรเกษม ที่ได้ทำงานขยายผลอย่างต่อเนื่อง และได้หยุดวงจรของคนร้าย ทราบว่าเคสนี้ได้มีการออกหมายจับไปจำนวน 8 หมายจับ และมีการขยายผลแจ้งข้อกล่าวหาผู้ที่เกี่ยวข้องอีก 5 คน รวมถึงมีการตรวจค้นตามยุทธการแหกคอกม้า และที่สำคัญคือการคืนเงินให้กับผู้เสียหายได้ทัน
ด้านนางอรัญญา ผู้เสียหาย กล่าวอย่างดีใจว่า ไม่คิดว่าจะได้เงินคืนแล้ว เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจติดต่อไปมาให้มารับเงินคืน ถึงแม้ว่าไม่ครบจำนวนแต่รู้สึกดีใจเป็นที่สุด ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นอย่างมาก และฝากเตือนพี่น้องประชาชนว่าอย่าหลงเชื่อแก๊งมิจฉาชีพ ให้มีสติเพราะโอกาสที่จะได้รับเงินคืนนั้นยากมาก ให้ป้องกันตนเองอย่าให้ตกเป็นเหยื่อจะดีที่สุด ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยใจจริง อีกครั้งหนึ่ง ไม่คิดว่าจะได้เงินคืน ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ที่ล้ำค่ามาก