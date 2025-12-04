บิ๊กแดง แจงภาพคู่ เบน สมิธ แค่รู้จักผิวเผินในทริปปี 57

วันที่ 4 ธันวาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระแสวิพากษ์ในโลกออนไลน์ยังคงเดือดหลังมีการแชร์ภาพชุดของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปรากฏร่วมเฟรมพร้อมนายเบน สมิธ นักธุรกิจที่ถูกหน่วยงานสหรัฐฯ จัดให้อยู่ในกลุ่มบุคคลเสี่ยงพัวพันเครือข่ายหลอกลวงข้ามชาติ โดยภาพดังกล่าวมีทั้งภาพหมู่กับบุคคลมีชื่อเสียงในไทย และภาพร่วมโต๊ะอาหารที่ถูกตั้งคำถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในภาพกับนักธุรกิจรายนี้
นอกจากนายอนุทินแล้ว ภาพที่ถูกแชร์ยังปรากฏชื่อของนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รวมถึง พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ อดีตผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งล้วนมีภาพร่วมเฟรมกับนายเบน สมิธ จนทำให้สังคมตั้งข้อสงสัยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในบริบทใด และมีความเกี่ยวข้องกันเพียงใด
กระทั่งล่าสุด เช้าวันที่ 4 ธันวาคม นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง เปิดเผยกลางรายการว่า พล.อ.อภิรัชต์ ได้ส่งข้อความชี้แจงผ่านไลน์ส่วนตัว โดยระบุว่าภาพที่ถูกเผยแพร่เป็นเหตุการณ์ในปี 2557 ระหว่างเดินทางไปศึกษาดูงานหลักสูตร วปอ. ที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีผู้ร่วมคณะพาไปรับประทานอาหารและแนะนำให้รู้จักนายเบน สมิธ เป็นครั้งแรก และยังจำได้ว่าในวันนั้น นายอนุทินกล่าวว่า “อเมริกันแชร์” ทุกคนต้องจ่ายค่าอาหารเอง ไม่มีใครเลี้ยงใครตามที่สังคมเข้าใจผิด
ส่วนภาพอีกชุดที่ปรากฏเป็นภาพงานแต่งงานของบุตรสาว ในวันดังกล่าวมีแขกมาร่วมงานจำนวนมาก พล.อ.อภิรัชต์ยืนยันว่าไม่ใช่บุคคลที่สนิทหรือมีความสัมพันธ์เชิงลึกกับนายเบน สมิธ แต่เป็นการพบปะกันเพียงผิวเผินตามธรรมเนียมน้ำใจในวงสังคมเท่านั้น
ประเด็นนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการตรวจสอบเข้มข้นจากสังคม หลังก่อนหน้านี้มีรายงานว่านายเบน สมิธ ถูกเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์ระดับนานาชาติ ขณะเดียวกันบุคคลในรัฐบาลก็เริ่มออกมาอธิบายทีละฝ่ายว่าเหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน และไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดที่เกินกว่าการพบปะโดยบังเอิญหรือในโอกาสทางสังคม
แม้ข้อชี้แจงจากผู้เกี่ยวข้องเริ่มปรากฏชัดขึ้น แต่กระแสสังคมยังคงจับตาว่าหน่วยงานรัฐอาจต้องออกมาชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อคลายข้อกังขาที่กำลังขยายวงกว้างในสื่อสังคมออนไลน์เวลานี้
