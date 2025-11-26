ศป.กฉ. รายงานน้ำท่วมใต้ 7 จังหวัดเสียชีวิตพุ่ง 33 ราย
กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตต่อสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ครั้งนี้ ในพื้นที่ 7 จังหวัด ประกอบด้วยนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ตรัง สตูล ปัตตานี และยะลา มีผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์น้ำท่วม ทั้งสิ้น 33 ราย แบ่งเป็น
นครศรีธรรมราช 9 ราย
พัทลุง 4 ราย
สงขลา 6 ราย
ตรัง 2 ราย
สตูล 2 ราย
ปัตตานี 5 ราย
ยะลา 5 ราย
โดยแบ่งสาเหตุการเสียชีวิต เช่น ถูกน้ำพัด ไฟฟ้าชอร์ต ดินถล่ม พลัดตกน้ำและจมน้ำ.
ที่มา : ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย (ศป.กฉ.)
