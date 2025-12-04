เอกนิติ แจงภาพร่วมเฟรม เบน สมิธ เป็นเรื่องเก่า ไม่รู้จักส่วนตัว ไม่เกี่ยวเครือข่ายสแกมเมอร์พันล้าน

4 ธันวาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์ปะทุขึ้นอีกครั้งหลังมีการเผยแพร่ภาพ “เบน สมิธ” ผู้ถูกกล่าวหาเป็นหัวขบวนเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติ ปรากฏตัวร่วมเฟรมกับบุคคลระดับสูงในแวดวงการเมืองและความมั่นคงของไทย ทั้งนายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ อดีตผู้บัญชาการทหารบก นายอุปกิต ปาจรียางกู อดีตสมาชิกวุฒิสภา และ พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ อดีตจเรตำรวจแห่งชาติ ยิ่งทำให้ข้อสงสัยต่อกรณีอายัดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ครั้งใหญ่ของ ปปง. ยิ่งได้รับความสนใจ
ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการธุรกรรม สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีมติยึด–อายัดทรัพย์กว่า 289 รายการ รวมมูลค่ากว่า 10,165 ล้านบาท จาก 4 คดีสำคัญ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือเครือข่ายของเบน สมิธ และผู้ร่วมขบวนการที่เกี่ยวข้องกับคอลเซ็นเตอร์อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หลอกเหยื่อว่ามีพัสดุผิดกฎหมาย โดยในคดีดังกล่าวมีการยึดทรัพย์กว่า 9,000 ล้านบาท ทำให้ชื่อของผู้ปรากฏในภาพยิ่งถูกเพ่งเล็งมากขึ้น
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส ให้สัมภาษณ์ต่อสำนักข่าวอิศรา ชี้แจงว่า ภาพดังกล่าวเป็นเหตุการณ์เมื่อราว 5 ปีก่อน ช่วงที่ตนได้รับเชิญไปบรรยายในหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นงานที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก ทั้งจากภาครัฐและเอกชนในหลายวงการ หลังจบการบรรยาย ได้มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนหนึ่งเข้ามาพูดคุยและขอแลกนามบัตร รวมถึงเบน สมิธ แต่หลังจากนั้นไม่เคยมีการติดต่อหรือคบหากันอีก
เขาย้ำชัดว่า ภาพที่ปรากฏไม่ใช่สัญลักษณ์ของความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องใดๆ พร้อมกล่าวว่า “ผมเป็นเพียงผู้ร่วมงานในกิจกรรมสาธารณะตามธรรมเนียม ไม่มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวพันกับการกระทำผิดของบุคคลที่อยู่ระหว่างกระบวนการสอบสวนทางกฎหมาย และผมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดกับผู้กระทำผิดทุกคน”
คำชี้แจงดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความพยายามของสังคมในการทำความเข้าใจว่าบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายมิจฉาชีพข้ามชาติหรือไม่ ซึ่งเจ้าตัวยืนยันหนักแน่นว่าเป็นเพียงภาพเก่าในงานรวมตัวทางวิชาการ และไม่ได้มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้ต้องหา